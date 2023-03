Bhutdi Amavasya 2023: चार दिन बाद चैत्र अमावस्या, इस दिन जरूर कर लें ये काम, बुरी आत्माएं भागेंगी कोसो दूर

भोपालPublished: Mar 15, 2023 05:35:12 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Bhutdi Amavasya 2023 Do this work on this day to keep away evil spirit : इसे भूतड़ी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने और फिर दान करने से व्यक्ति को कई गुना पुण्य मिलता है। पत्रिका.कॉम के इस लेख में हम आपको बता रहे हैं भूतड़ी अमावस्या का महत्व, शुभ मुहूर्त तथा इस दिन बुरी या अतृप्त आत्माओं से बचने के उपाय... हालांकि पत्रिका.कॉम इसकी पुष्टि नहीं करता है, ये उपाय लोक मान्यताओं पर आधारित हैं...