SBI के बाद Bank of Baroda ने किया कस्टमर्स को अलर्ट, जानें क्या नहीं करने की दी सलाह

नई दिल्ली।

एक तरफ पूरा देश कोरोना ( coronavirus ) महामारी से लड़ रहा है। वहीं, दूसरी ओर इन दिनों साइबर ठग ( Cyber Attack on Bank Account ) नए तरीकों से लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बना रहे हैं। हाली में देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ( SBI ) के अलर्ट के बाद अब बैंक ऑफ बड़ौदा ( Bank of Baroda Alert ) ने भी अपने ग्राहकों को साइबर अटैक ( BOB Cyber Alert ) के बारे में चेतावनी जारी की है। बैंक ने अपने खाताधारकों को हैकर्स और साइबर अटैक से बचने की सलाह दी है।

बैंक ने कहा है कि जल्द ही एक बड़ा साइबर अटैक ( Cyber Attack ) हो सकता है। ऐसे में अगर ग्राहकों ( Bank Customer ) ने ध्यान नहीं दिया तो बैंक खाता खाली हो सकता है। इसलिए ग्राहकों पूरी तरह सतर्क रहें। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम ( CERT-In ) ने भारत में एक फिशिंग अटैक की चेतावनी दी है।

At #BankofBaroda we request all our customers to not share their password and OTP with anyone. Especially if you receive an email/SMS/phone call that lures you for a big prize money in return. We request you to #StaySafeBankSafe pic.twitter.com/uW2ORZJl3N