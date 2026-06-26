EPF Calculator: पीएफ में सिर्फ 1800 रुपये महीने के योगदान से 25 साल में बन जाएगा 19 लाख का फंड, क्या हैं टैक्स के नियम?

उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये प्रति माह है। एम्प्लॉयर EPF योगदान के लिए कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12 फीसदी काटता है। यह रकम साल की 72,000 रुपये बनती है। इसके बाद कर्मचारी ने फाइनेंशियल ईयर के दौरान अपनी इच्छा से वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड (VPF) में 3.28 लाख रुपये का योगदान दिया। इस तरह से कुल 4 लाख का योगदान कर्मचारी की तरफ से दिया गया। तो इसमें से 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के योगदान पर मिले ब्याज पर टीडीएस कटेगा।