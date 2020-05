BANK MITRA बन कर सकते हैं रेग्युलर कमाई, जानें इसकी योग्यता और बाकी शर्तें

नई दिल्ली: सरकारी बैंकों ( GOVT BANK ) के साथ काम करना हमेशा लाभदायक होता है अगर आपकी भी बैंक के कामों में रुचि है लेकिन आपके पास बैंक पीओ ( BANK PO ) या दूसरी जॉब के लिए योग्यता नहीं है तो हम आपको एक ऐसी जॉब के बारे में बताएंगे जो करके आप बैंक के साथ काम करने की अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बैंक मित्र की। बैंक मित्र बनकर आप न सिर्फ हर महिने 2-5 हजार की कमाई कर सकते हैं बल्कि आपको लोन लेने की जरूरत हो तो भी बैंक आपको प्राथमिकता देगा।

बैंक मित्र होते क्या हैं?

हमारे यहां आज भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बैंक के काम नहीं आते और वो इनमें गलतियां करते हैं। ऐसे लोगों की मदद करने के लिए बैंक मित्र ( BANK MITRA ) होते हैं।

HOW TO BECOME BANK MITRA - बैंक मित्र खाते खुलवाने, बीमा करवाने, पैसे जमा करवाने समेत अन्य बैंक के कामों में अन्य लोगों की मदद करते हैं। इस तरह के काम यानि किसी भी व्यक्ति का खाता खोलने, पैसे जमा करवाने, पैसे निकालने, उसका क्रेडिट कार्ड और बिल भुगतान करने पर बैंक मित्र को कमीशन दिया जाता है। यही इनकी कमाई का जरिया होता है।

342 रुपए में मिलेगा Triple Insurance का फायदा, जानिए मोदी सरकार की इस स्कीम का फायदा कैसे उठाएं

होते हैं और भी लाभ-

इस कमीशन के अलावा बैंक मित्र को हर महीने 2000 से 5000 रुपये आमदनी के तौर पर दिए जाते हैं। साथ ही साथ प्रधान मंत्री जन धन योजना ( PMJDY ) के तहत, सभी बैंक मित्र को 1.25 लाख रुपये का ऋण भी दिया जाता है, जिसमें से 50,000 रुपये का ऋण सामान के लिए, 25,000 रुपये का ऋण काम के लिए और 50,000 रुपये का कर्ज वाहन के लिए दिया जाता है।

बैंक मित्र की योग्यता- बैंक मित्र बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 10वीं पास होना चाहिए । इसके अलावा दस्तावेज के तर पर उसे घर और ऑफिस के लिए पहचा पत्र , पिछला बैंक रिकॉर्ड एक कैंसिल चेक की जरूरत होती है।