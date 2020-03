Coronavirus Lockdown: SBI ने किया बड़ा ऐलान, 1 अप्रैल से कम होंगी सभी ब्याज दर

नई दिल्ली। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण सरकार की ओर से किए लॉकडाउन के कारण चरमराती अर्थव्यवस्था और परेशान आम लोगों को राहत देने के लिए शुक्रवार को आरबीआई की ओर से राहत के ऐलान किए थे। अब उन राहतों को देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने कस्टमर्स को देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। एसबीआई ने कहा कि आरबीआई की ओर से की गई रेपो रेट में कटौती की पूरी 75 आधार अंकों की ब्याज दर की कटौती कस्टमर्स को दी जाएगी। बैंक ने एक बयान में कहा कि नई दर पहली अप्रैल से प्रभावी हो जाएगी। उधारकर्ता एक्सटर्नल बेंचमार्क-लिंक्ड लेंडिंग रेट पर आधारित और रेपो-लिंक्ड लेंडिंग रेट पर आधारित कम दर पर कर्ज ले सकते हैं।

एसबीआई ने किया कटौती का ऐलान

बैंक की ओर से बयान में कहा गया है कि इकोनॉमी के समर्थन में आरबीआई की असाधारण मौद्रिक नीति के जवाब में एसबीआई पूरी 75 आधार अंकों की दर कटौती अपने उधारीकर्ताओं को हस्तांतरित करेगा।" एसबीआई ने एक्सटर्नल बेंचमार्क-लिंक्ड लेंडिंग रेट को 7.80 प्रतिशत से घटाकर 7.05 प्रतिशत वार्षिक कर दिया है और रेपो-लिंक्ड लेंडिंग रेट को 7.40 से 6.65 फीसदी वार्षिक कर दिया है। इसके बाद होम लोन, 30 साल के लोन प्लान पर प्रति एक लाख पर लगभग 52 रुपए सस्ता हो जाएगा।

Views of Shri Rajnish Kumar, SBI Chairman, on the RBI announcements.#RBIGovernor #RBIAnnouncements #RBIPolicy pic.twitter.com/nsTNQyRGjq