कोरोना वायरस ने बंद कराई करेंसी की छपाई, 31 मार्च तक बंद नासिक करेंसी प्रेस

नई दिल्ली। कोरोना वायरस का प्रकोप अब देश की करेंसी की छपाई पर शुरू हो गया है। कोरोना वायरस से बचने के लिए नासिक स्थिर करेंसी प्रेस को 31 मार्च तक बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि क्या करेंसी प्रेस बंद होने और छपाई ना होने से देश के लोगों के समस्या तो नहीं होगी? तो इस बात की चिंता करने की जरुरत नहीं है। नासिक प्रेस के अनुसार 99 फीसदी छपाई का काम पूरा हो चुका है। किसी को दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा बैंक देश के लोगों को डिजिटल ट्रांजेक्शन पर जोर देने के लिए कह रहे हैं।

Maharashtra: Currency Note Press in Nashik to remain closed till March 31,in wake of #Coronavirus outbreak. Jagdish Godse, Union Leader of Currency Note Press says,"We have completed our target by 99% till March 20. So,we have taken the decision to shut the press till March 31." pic.twitter.com/lOrAHlk3tz