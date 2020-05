सोशल मीडिया पर ये एक गलती आपको कर सकती है कंगाल, EPFO ने किया अलर्ट !

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organistaion) ने अपने सब्सक्राइबर्स को ऑनलाइन होने वाले जालसाजियों से अलर्ट किया है। EPFO ने अपने यूजर्स से कहा, अगर कोई आपसे कोई काम करने के लिए बैंक में पैसा जमा करने या आपका UAN , PAN, AADHAR CARD, BANK ACCOUNT NUMBER जैसी डीटेल्स शेयर करने को कहे तो सावधान हो जाएं क्योंकि ऐसा करना आपकी जेब के लिए खतरनाक हो सकता है।

EPFO ने इस संबंध में अपनी वेबसाइट और ट्विटर पर लिखा है, हम आपसे कभी भी फोन पर पैन, आधार नंबर या बैंक डिटेल्स से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं मांगते हैं। आप फेक कॉल को रिस्पॉन्स में अपनी व्यक्तिगत जानकारी न साझा करें।

EPFO never asks for personal details like #Aadhaar, #UAN, PAN, Bank account, etc over phone / social media, or to deposit any amount in bank.#IndiaFightsCorona #EPFO #CoronavirusOutbreak #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/X2WC8jEZDx