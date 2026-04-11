Small Finance Bank FD: ये बैंक एफडी पर दे रहे 8.10% तक की ब्याज दर, निवेश पर बीमा कवर का भी मिलेगा फायदा

स्मॉल फाइनेंस बैंकों को RBI ने एक खास मकसद के लिए लाइसेंस दिया है। उन लोगों तक बैंकिंग पहुंचाना जो अब तक बैंकिंग सिस्टम से दूर थे। छोटे कारोबारी, किसान, छोटे शहरों के लोग। इस वजह से ये बैंक ज़्यादा ब्याज देकर जमाकर्ताओं को अपनी तरफ खींचते हैं। आम तौर पर ये बैंक बड़े कमर्शियल बैंकों से 1 से 2 फीसदी ज़्यादा ब्याज देते हैं। सुनने में भले मामूली लगे, लेकिन जब FD कई साल के लिए हो और ब्याज पर ब्याज जुड़ता रहे, तो यह फर्क हज़ारों रुपये में बदल जाता है।