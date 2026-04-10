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Corporate FD में मिल रहा 8% से भी ज्यादा का रिटर्न, जानिए कितना सेफ है यहां निवेश

Corporate FD Interest rate: वैश्विक अनिश्चितता और शेयर बाजार की उठापटक के बीच कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा है।

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भारत

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Pawan Jayaswal

Apr 10, 2026

Corporate FD Interest rate

कॉर्पोरेट एफडी में अच्छा रिटर्न मिल रहा है। (PC: AI)

Corporate FD Interest rate: शेयर बजार में पिछले कई महीनों से भारी अस्थिरता का दौर चल रहा है। रूस-यूक्रेन से लेकर अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी तक, हर खबर बाजार को हिला देती है। ऐसे में आम निवेशक परेशान है कि आखिर अपनी मेहनत की कमाई कहां सुरक्षित रखें। बैंक FD का ब्याज बहुत कम आता है और जोखिम भरे विकल्पों में पैसा लगाएं तो रातों की नींद उड़ जाती है। यहीं पर कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट यानी Corporate FD काम आती है।

कॉर्पोरेट FD क्यों बन रही निवेशकों की पहली पसंद?

कॉर्पोरेट FD बैंक FD की तुलना में काफी ज़्यादा ब्याज देती है। जानी-मानी NBFC कंपनियां इस समय आकर्षक दरें ऑफर कर रही हैं। यहां न तो बाजार की उतार-चढ़ाव का असर पड़ता है और न ही कोई छुपी हुई शर्त है। अप्रैल 2026 में प्रमुख कॉर्पोरेट एफडी निम्न हैं:

कंपनी का नामरेटिंगब्याज दर (Rate Slab)अवधि (Tenure)1 वर्ष2 वर्ष3 वर्ष
श्रीराम फाइनेंसICRA AA+, CRISIL AA+, CARE AA+7.60%3-5 साल7.00%7.60%7.60%
महिंद्रा फाइनेंसCRISIL AAA, IND AAA7.00%2-5 साल6.60%7.00%7.00%
मणिपाल हाउसिंग फाइनेंसACUITE A8.25%1-3 साल8.25%8.25%7.75%
PNB हाउसिंग फाइनेंसCRISIL AA, CARE AA+6.90%3-5 साल6.60%6.90%6.90%
सुंदरम होम फाइनेंसCRISIL AAA, ICRA AAA7.15%4-5 साल6.70%7.00%7.15%
बजाज फाइनेंसCRISIL AAA, ICRA AAA6.95%2-5 साल6.60%6.95%6.95%

पैसा लगाने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान

  • पहली और सबसे जरूरी बात, क्रेडिट रेटिंग देखें। AAA या AA+ रेटिंग वाली कंपनी ही चुनें। यह रेटिंग इस बात की गारंटी है कि आपकी पूंजी सुरक्षित हाथों में है। जिस कंपनी की रेटिंग कमजोर हो, उससे दूरी ही भली।
  • दूसरी बात, पैसा कब चाहिए यह पहले तय करें। FD की अवधि अपने जरूरत के हिसाब से रखें, क्योंकि बीच में तोड़ने पर जुर्माना लग सकता है। इसलिए पहले सोचें, फिर पैसा लगाएं।
  • तीसरी बात, ब्याज कैसे लेना है यह भी आपके हाथ में है। हर महीने चाहिए, हर तीन महीने में चाहिए या मेच्योरिटी पर एकमुश्त चाहिए, यह फैसला अपनी जरूरत और नकदी की जरूरत को देखकर करें।
  • चौथी बात, बुज़ुर्गों और महिलाओं के लिए अलग से फायदे मिलते हैं। ज़्यादातर NBFC इन्हें थोड़ा ज़्यादा ब्याज देती हैं। अगर घर में माँ-बाप या बड़े-बुज़ुर्ग हैं, तो उनके नाम पर FD लगाना और भी फायदेमंद हो सकता है।
  • पांचवीं बात, सिर्फ रेटिंग देखकर मत जाइए। NBFC का पुराना रिकॉर्ड भी खंगालें। ग्राहकों की शिकायतें कैसे सुलझाई गईं, कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन कैसा रहा, यह सब भी जानना जरूरी है। अक्लमंद निवेशक वही हैं, जो हर पहलू को परखकर फैसला करें।

महंगाई का रखें ध्यान

Corporate FD एक अच्छा विकल्प है लेकिन यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। महंगाई, लंबे समय के वित्तीय लक्ष्य और अपनी जोखिम सहने की क्षमता, इन सबको ध्यान में रखकर ही कोई निवेश करें। किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर बात करें।

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Published on:

10 Apr 2026 03:40 pm

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