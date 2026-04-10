Corporate FD में मिल रहा 8% से भी ज्यादा का रिटर्न, जानिए कितना सेफ है यहां निवेश

Corporate FD Interest rate: शेयर बजार में पिछले कई महीनों से भारी अस्थिरता का दौर चल रहा है। रूस-यूक्रेन से लेकर अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी तक, हर खबर बाजार को हिला देती है। ऐसे में आम निवेशक परेशान है कि आखिर अपनी मेहनत की कमाई कहां सुरक्षित रखें। बैंक FD का ब्याज बहुत कम आता है और जोखिम भरे विकल्पों में पैसा लगाएं तो रातों की नींद उड़ जाती है। यहीं पर कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट यानी Corporate FD काम आती है।