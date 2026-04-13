SIP Calculator: 3000 रुपये महीने की एसआईपी से भी बन सकता है 51 लाख रुपये का फंड, जानिए कैसे करना होगा निवेश

SIP Calculator: ज्यादातर लोगों को लगता है कि निवेश के लिए एकमुश्त मोटी रकम की जरूरत होती है। उन्हें लगता है कि हर महीने 2-3 हजार रुपये बचाने से क्या ही हो जाएगा। यह सोच सही नहीं है। बूंद-बूंद से ही घड़ा भरता है। बड़ी रकम हाथ में आने के इंतजार में निवेश शुरू नहीं करना सही बात नहीं है। बल्कि हर महीने 2-3 हजार रुपये की एसआईपी करके भी आप करोड़पति बन सकते हैं। ऐसा कंपाउंडिंग के चलते होता है।