अमरीका ने की ब्याज दरों में अब तक की सबसे बड़ी कटौती, जानिए क्या होगा भारत पर असर

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार से लेकर दुनियाभर के बाजारों की नजर फेड रिजर्व की बैठक पर टिकी हुई थी। बुधवार देर रात यूएस फेड रिजर्व ने बैठक के नतीजे जारी किए हैं। US Fed रिजर्व की फेडरल ओपन मार्केट कमिटी (FOMC) ने इस बार ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की कटौती की है। साल 2008 के बाद पहली बार फेड रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती की है। पिछले एक दशक में यह अब तक की सबसे बड़ी कटौती मानी जा रही है। हलांकि, अमरीकी राष्ट्रपति बैंक के इस फैसले से खुश नहीं है।



ब्याज दरों में हुई कटौती

यूएस फेड रिजर्व की बैठक मंगलवार को शुरू हुई थी और 2 दिन की मीटिंग के बाद यूएस फेड ने ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वॉइंट की कटौती की है। बैठक के बाद फेड कमेटि ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्ज लेने की लागत को जरूरत पड़ने पर और भी कम किया जे सकता है। फेड की बैठक से पहले जानकारों का मानना था कि इस बार की बैठक में बड़ी कटौती की जाएगी, लेकिन फेड रिजर्व की कमेटि ने बैठक में 0.25 फीसदी की कटौती की है, जिससे यूएस की जनता और सरकार दोनों ही नाखुश हैं।



....As usual, Powell let us down, but at least he is ending quantitative tightening, which shouldn’t have started in the first place - no inflation. We are winning anyway, but I am certainly not getting much help from the Federal Reserve!