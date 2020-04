RTI के जवाब से सरकार की बढ़ी सिरदर्दी , Finance Minister ने बताया Defaulters पर कितनी हुई कार्रवाई

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ( reserve bank of india ) द्वारा एक आरटीआई ( RTI ) के जवाब में बैंकों के विलफुल डिफाल्टर्स ( Willful Defaulters ) की जो सूची दी गई है, जिसमें कहा गया है कि विलफुल डिफॉल्टर्स के करीब 68000 करोड़ रुपए माफ किए गए हैं। जिसके बाद विपक्षी नेता राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) की ओर से घेरने की कोशिश की गई। जिसके बाद खुद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) मैदान पर उतरी और सफाई दी। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ सरकार पहले ही कार्रवाई शुरू कर चुकी है और जांच जारी है। उन्होंने कहा आरबीआई ( rbi ) की शीर्ष 50 विलफुल डिफाल्टर्स की सूची में शामिल कई कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दाखिल किए जाने सहित प्रवर्तन कार्रवाई शुरू हो चुकी है।

Shri @RahulGandhi MP (LS) and Shri @rssurjewala spokesperson of @INCIndia have attempted to mislead people in a brazen manner. Typical to @INCIndia, they resort to sensationalising facts by taking them out of context. In the following tweets wish to respond to the issues raised. — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 28, 2020

राहुल पर लगाया देश को भ्रमित करने का आरोप

वित्त मंत्री ने मंगलवार रात ट्वीट करते हुए बताया कि मोदी सरकार पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। उन्होंने अपने ट्वीट में जानकारी दी कि सरकार और एजेंसियों की ओर से किस तरह से डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि सरकार माल्यस चोकसी और बाकी उद्योगपतियों की संपत्तियों को किस तरह से जब्त कर रही है। साथ ही उन्होंने जब्त की हुई संपत्ति की डिटेल्स भी सभी के साझा की। उन्होंने राहुल गांधी के तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि देश में राहुल सरकार के खिलाफ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं।

Mehul Choksi Case : Attachments of Rs 1936.95 Crore including foreign attachment of Rs 67.9 Crore. Seizure of Rs 597.75 Crore. Red Notice issued. Extradition Request sent to Antigua. Hearing for declaration of Mehul Choksi as Fugitive Offender is in progress. — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 28, 2020

चोकसी पर सरकार की कार्रवाई

- मेहुल चोकसी की 936 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को जब्त की।

- 67.9 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति को अटैच किया गया।

- 597.75 करोड़ की प्रॉपर्टी को भारत से सीज किया गया।

- मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी इश्यू हो चुका है।

- चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए एंटीगुआ को अर्जी भेजी जा गई है।

- चोकसी को भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया जारी है।

Vijay Mallya Case : Total value at the time of attachment was Rs 8040 Crore and of seizure was Rs 1693 Crore. Value of shares at the time of seizure was Rs 1693 Crore. Declared fugitive offender. On extradition request by GoI,UK High Court, has also ruled for extradition. — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 28, 2020

माल्या पर किस तरह की कार्रवाई

- विजय माल्या की करीब 8040 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच।

- इसके अलावा 1693 करोड़ रुपये के शेयर भी जब्त।

- विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया गया।

- प्रत्यर्पण के लिए लंदन में अर्जी दी चुकी है।

Nirav Modi Case : Immovable and movable properties worth more than Rs 2387 Crore attached/seized.( Attachment Rs 1898 Crore and Seizure Rs 489.75 Crore) . This includes foreign attachments of Rs 961.47 Crore. Auction of luxury items for Rs 53.45 Crore. He is in prison in the UK. — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 28, 2020

नीरव मोदी पर सरकार की कार्रवाई

- नीरव मोदी की करीब 2387 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति अटैच एवं सीज।

- जिनमें 961.47 करोड़ की विदेशी संपत्ति भी शामिल।

- नीरव मोदी फिलहाल यूके की एक जेल में है।

It is @PMO @narendramodi government which is pursuing these wilful defaulters.9967 recovery suits, 3515 FIRs, invoking Fugitive Amendment Act in cases are on now. Total value of attachment & seizures in the cases of Nirav Modi, Mehul Choksi and Vijay Mallya : Rs 18332.7 Crore. — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 28, 2020

सरकार की ओर से डिफॉल्टर्स पर कुल कितनी कार्रवाई

- सरकार की ओर से विलफुल डिफॉल्टर्स पर 9967 रिकवरी सूट और 3515 एफआईआर दर्ज।

- डिफॉल्टर्स की करीब 18332 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच या सीज।

संसद में मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था- मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताइए।



वित्तमंत्री ने जवाब देने से मना कर दिया।



अब RBI ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सहित भाजपा के ‘मित्रों’ के नाम बैंक चोरों की लिस्ट में डाले हैं।



इसीलिए संसद में इस सच को छुपाया गया। pic.twitter.com/xVAkxrxyVM — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 28, 2020

राहुल ने उठाए थे सवाल

50 विलफुल डिफॉल्टर्स को 68 हजार करोड़ रुपए की राहत देने वाली लिस्ट आने के बाद कांग्रेा नेता राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल उठाए थे। इस सूची में विजस माल्याख् मेहुल चोकसी और नीरव मोदी जैसे लोगों के नाम शामिल हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कि संसद में उन्होंने एक सीधा सा सवाल पूछा था कि मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताइए। वित्त मंत्री ने जवाब नहीं दिया। राहुल के अनुसार अब रिजर्व बैंक ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सहित बीजेपी 'मित्रों' के नाम बैंक चोरों की लिस्ट में डाले हैं, इसलिए संसद में इस सच को छिपाया गया।