Budget से पहले निर्मला सीतारमण ने SEBI और RBI गवर्नर के साथ की बैठक

नई दिल्ली। मोदी सरकार ( Modi govt ) के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट ( budget ) पेश करने पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitaraman ) देश की अर्थव्यवस्था ( economy ) की स्थिति की समीक्षा कर रही हैं। निर्मला आज वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद ( FSDC ) की बैठक में पहुंची वहां पर उन्होंनें आरबीआई ( rbi ) के गवर्नर से मुलाकात की और भारत की इकोनॉमी को लेकर चर्चा की। यह बैठक को बजट को ध्यान में रखकर की गई है। इस बैठक में बजटे से जुड़े मुद्दों पर सुझाव और प्रस्ताव रखे गए।

