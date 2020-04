सरकारी बैंकों ने ईएमआई पर दी राहत, प्राइवेट बैंकों से करनी होगी दरख्वास्त

नई दिल्ली। देश के उन करोड़ों को लोगों के राहत की खबर है जो इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि आखिर उनका बैंक लोन ईएमआई में राहत देगा या नहीं। सरकारी बैंकों की ओर से इस बात की घोषणा चुकी है। एसबीआई से लेकर पीएनबी, केनरा, और बाकी सरकारी बैंकों ने ट्वीट के माध्यम से लोगों को इस बात की जानकारी दे दी है कि उन्हें आगामी तीन महीनों तक ईएमआई भरने की जरुरत नहीं है। वहीं कुछ प्राइवेट बैंकों की ओर से भी कंफ्यूजन दूर हुआ है। जिनके लोन प्राइवेट बैंकों के थ्रू चल रहे हैं, उन बैंकों को ईमेल कर अपनी ईएमआई पर राहत देने की दरख्वास्त देनी होगी। जिसके बाद आपको आपको उन बैंकों से राहत मिलेगी। आइए पहले सरकारी बैंकों की ओर से किए गए ऐलान के बारे में आपको बताते हैं...

PNB ने दी राहत

पंजाब नैशनल बैंक की ओर से ट्वीट कर कहा कि कोरोना वायरस की वजह से 1 मार्च, 2020 से लेकर 31 मई, 2020 तक सभी टर्म लोन के तमाम इंस्टालमेंट्स और कैश क्रेडिट फैसिलिटी पर ब्याज की उगाही ना लेने का फैसल लिया गया है।

PNB presents relief scheme for our customers. In view of COVID-19 , it has been decided to defer payment of all installments on term loan and recovery of interest on cash credit facilities falling due between March 01,2020 and May 31 2020.@DFS_India @dfsfightscorona pic.twitter.com/dHRvu5luXb — Punjab National Bank (@pnbindia) March 31, 2020

SBI भी नहीं लेगा EMI

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया में जानकारी देते हुए कहा कि 1 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 तक की ईएमआई को टालने का फैसला लिया गया है। वहीं समान अवधि में वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज पर ब्याज को 30 जून, 2020 तक टालने का फैसला हुआ है।

बीओबी ने भी बड़ी राहत

बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 मार्च, 2020 से लेकर 31 मई, 2020 के बीच पडऩे वाले कॉर्पोरेट, एमएसएमई, एग्रीकल्चर, रिटेल, हाउजिंग, ऑटो, पर्सनल लोन्स सहित तमाम लोन के इंस्टॉल्मेंट के भुगतान को तीन महीने के लिए टालने का ऐलान कर दिया है।

#BankofBaroda is providing a moratorium of 3 months on payment of all instalments falling due between 01.03.20 & 31.05.20 for all term loans including Corporate, MSME, Agriculture, Retail, Housing, Auto, Personal loans, etc. in pursuance of the RBI COVID-19 Regulatory Package. — Bank of Baroda (@bankofbaroda) March 31, 2020

यूबीआई भी नहीं लेगा ईएमआई

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के आदेश के अनुसार कर्ज की किस्त/ब्याज का भुगतान तीन महीने के लिए 1 मार्च, 2020 से लेकर 31 मई, 2020 के बीच नहीं करना होगा।

Under COVID-19 Relief, customers have choice to defer the SI/NACH for 3 Months from 01/03/2020 to 31/05/2020. Can avail option through SMS or Branch. #UnionBankOfIndia — Union Bank of India (@UnionBankTweets) March 31, 2020

कॉर्पोरेशन बैंक

वहीं कॉर्पोरेशन बैंक के अनुसार कर्जदार अपना एक मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक भुगतान वाली अपनी ईएमआई तीन महीने के लिए टाल सकते है। इसके लिए आपको बैंक की शाखा से संपर्क कर सकते हैं। वहीं इन बैंकों के अलावा केनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक तथा आईडीबीआई बैंक ने भी लोन की किस्त पर मोराटोरियम लगा दिया है।

प्राइवेट बैंकों में राहत डालने के लिए डालनी होगी दरख्वास्त

वहीं बात प्राइवेट बैंकों की करें तो आपको इसके लिए संबंधित बैंक को ईमेल करना होगा। देश के सबसे बड़े प्राइवेट एचडीएफसी की बात करें तो आपको यह राहत मांगने पर ही मिलेगी। इसके लिए आपको ईमेल करना होगा। वहीं आईसीआईसीआई बैंक भी कुछ लोन पर राहत देगा। इसके लिए वो अभी काम कर रहा है। आईडीबीआई की ओर से इस मामले में थोड़ी राहत दिखाई है, और ऑटोमैटिक रिलीफ दे दिया है। आईडीएफसी में आपको ईमेल कर इस राहत की मांग करनी होगी।