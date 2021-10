अब ICICI बैंक की चेक बुक पाना हुआ आसान, जानें कैसे कर सकते है घर बैठे अप्लाई

नई दिल्ली. देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने अपने ग्राहकों को आसानी से चेक बुक की सुविधा देने के लिए घर बैठे ही अप्लाई करने की सुविधा दे दी है। इसके लिए अब उन्होंने बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे ही कई ऑप्शन के साथ आप चेक बुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ICICI Bank अपने कस्टमर्स को Internet Banking, iMobile App, SMS Banking और यहां तक कि ATM से भी चेक बुक अप्लाई करने की सुविधा प्रदान करता है।

अगर आप इंटरनेट बैंकिंग द्वारा चेक बुक अप्लाई करना चाहते हैं तो आप www.icicibank.com पर विजिट करें और अकाउंट लॉग इन करें। इसके बाद यहां Request under Customer Service सलेक्ट करें। आपको चेक बुक का ऑप्शन दिखेगा उसपर क्लिक करें। आप जिस अकाउंट के आधार पर चेक बुक अप्लाई करना चाहते हैं, उसे एक बार जांच लें और सबमिट कर दें। तय समय पर आपका चेक बुक आपके घर के पते पर पहुंच जाएगा।



iMobile ऐप के जरिए कर सकते हैं अप्लाई:

आप ICICI Bank के मोबाइल ऐप iMobile के जरिए भी चेक बुक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने ऐप में Services पर क्लिक करें। फिर Cheque Book Services पर क्लिक करें, आपको Issue Cheque Book का विकल्प दिखेग, उसपर क्लिक करें और अकाउंट सलेक्ट कर सबमिट पर क्लिक करें।

With #ICICIBank #iMobilePay app, ATM, Internet Banking or InstaBIZ app, you can now place a request for a new cheque book swiftly and conveniently from the comfort and safety of your home.



Learn more: https://t.co/slZhWfXSOW pic.twitter.com/0MR1hflsW1