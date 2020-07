1 अगस्त को आएगी PM Kisan Scheme की किस्त के 2000 रुपए, क्या आपने कराया रजिस्ट्रेशन ?

नई दिल्ली : सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए PM KISAN SAMMAN NIDHI YOJNA के तहत किसानों को सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाई है अब तक 10 करोड़ से ज्यादा किसान इस स्कीम से जुड़ चुके है। लेकिन अभी भी 5 करोड़ से ज्यादा किसान है जो इस फायदे के लिए भटक रहे हैं। सरकार इस स्कीम के माध्यम से किसानों के खाते में 19,350.84 करोड़ रुपये की मदद भेजी जा चुकी है। अब तक किसानों को 5 किस्‍त मिली हैं, और इसकी छठी किस्त अगस्त में आनी है । लेकिन देखा जा रहा है कि अभी भी कई किसान है जो इस स्कीम के लाभ से वंचित हैं क्योंकि उन्होने इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है।

दरअसल PM kisan samman nidhi scheme के तहत किसानों को खेती के लिए 6 हजार तक की मदद मुहैया कराई जाती है। अगर आप भी उन्ही किसानों में आते हैं जो इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं इस स्कीम की सभी शर्तें।

2 तरह से होता है रजिस्ट्रेशन- इस स्कीम के तहत आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनो तरह से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कॉमन सर्विस सेंटर ( COMMMON SERVICE CENTRE ) पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

ऑनलाइन एप्लीकेशन ( How to apply online )- इस स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाते ही एक पेज खुलेगा जिसमें आपको FARMER CORNERS ऑप्शन पर NEW FARMER REGISTRATION मिलेगा। इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें आपसे आधार कार्ड ( Aadhar Card ) और कैपचा डालने बाद कॉनिटन्यू पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आपके सामने एक अन्य पेज खुलेगा जिसमें अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन करा चुके हो तो आपकी डिटेल्स आ जाएगी और अगर रजिस्ट्रेशन पहली बार कर रहे हैं तो लिखा आएगा कि ‘RECORD NOT FOUND WITH GIVEN DETAILS, DO YOU WANT TO REGISTER ON PM-KISAN PORTAL’ इसपर आपको YES करना होगा। उसके बाद ऑनलाइन फार्म खुल जाएगा और जो भी जानकारी आपसे मांगी जाए वो सही-सही भर दें। बैंक अकाउंट ( Bank Account ) की अपनी बेसिक जानकारी के बाद अगला स्टेप जमीन से जुड़ी जानकारी भरने का है तो वहा खसरा नंबर और खाता नंबर भरना होगा । इस स्टेप के साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा ।

इसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और रिफरेंस नंबर मिलेगा जिसे संभाल कर रखें क्योंकि इसी से आपको आपके हिस्से पैसा मिलेगा ।