PM Vaya Vandana Yojana: हर महीने मिलेगी 10 हजार रुपये की पेंशन, इस सरकारी योजना में करें निवेश

नई दिल्ली।

Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana: भविष्य सुरक्षित करने लिए अभी से बचत करना बेहद जरूरी है। ऐसे आप भी केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ( PM Vaya Vandana Yojana ) में निवेश कर सकते हैं। इस योजना में एक बार निवेश करने पर आपको हर महीने एक निश्चित राशि पेंशन के रूप मिलती रहेगी। अधिकतम निवेश पर आप प्रति माह 10 हजार रुपये की मासिक पेंशन ( Pension Scheme ) पा सकते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस योजना की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया है। ऐसे में आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

क्या है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

देश में 4 मई 2017 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत हुई थी। यह योजना देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध पेंशन स्कीम है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन का विकल्प चुनने पर 10 साल तक एक तय दर से पेंशन मिलती है।

इन लोगों को मिलेगा फायदा? ( PMVVY Benefits )

PMVVY योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक जिसकी उम्र 60 वर्ष और उससे अधिक है, उसको सदस्यता राशि पर सुनिश्चित रिटर्न के आधार पर न्यूनतम पेंशन मिलेगी। इस योजना में 10 वर्ष के पालिसी टर्म तक पेंशनर के जिंदा रहने पर जमा धनराशि के साथ साथ पेंशन भी दी जाएगी |

क्या योग्यता होनी चाहिए? ( Eligibility for PMVVY )

PMVVY में वरिष्ठ नागरिक की उम्र कम से कम 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। पॉलिसी का टर्म 10 साल का होगा। सीनियर सिटिज़न अधिकतम 15 लाख रूपये का निवेश कर सकते है। स्कीम के तहत आपको न्यूनतम पेंशन एक हजार रुपये तो वहीं अधिकतम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी।

कैसे करें आवेदन ( How to Apply for PM Vaya Vandana Yojana )

पीएम वय वंदना योजना के तहत एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म के साथ जरूरी सभी दस्तावेज अटैच करने होंगे। इसके लिए https://eterm.licindia.in/onlinePlansIndex/pmvvymain.do के लिंक का इस्तेमाल करना होगा। यहां आपको रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। यहां आपको फॉर्म में सभी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद आपको सब्मिट पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा हो जायेगा।