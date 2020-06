Post Office Monthly Income Scheme: पोस्ट ऑफिस से आएगी मंथली इनकम, ऐसे उठा सकते हैं फायदा

Post Office Monthly Income Scheme: पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम ( POMIS ) एक सरकारी छोटी बचत योजना है, जिसमें निवेशक हर महीने एक निवेश राशि पर एक निश्चित इनकम ( Earn Income ) प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना इंडिया पोस्ट ( India Post ) की विभिन्न शाखाओं में उपलब्ध है। पोस्ट ऑफिस ( Post Office Scheme ) में आपका पैसा 100 फीसदी सुरक्षित रहता है। ऐसे में बिना जोखिम के छोटा निवेश कर आप अच्छा खासा पैसा जमा कर सकते हैं।

इस योजना के तहत पांच साल तक के लिए अकाउंट खोल सकते हैं। ब्याज दर की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है और जमाकर्ताओं को मासिक भुगतान किया जाता है। POMIS पर ब्याज की दर केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती है। वित्त मंत्रालय द्वारा हर तिमाही में ब्याज दर का निर्धारण होता है। ब्याज की दर जो एक उपयोगकर्ता को मासिक आधार पर मिलती है वह दर है जिस पर मूल जमा किया जाता है।

POMIS में निवेश करने का फायदे?

-इस योजना में मंथली रिटर्न मिलता है, जो पूरी तरह सुरक्षित है।

-वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह एक अच्छी स्कीम है, जिसमें एक सुनिश्चित मंथली इनकम और साथ ही ब्याज मिलता है।

-दो या तीन व्यक्ति एक संयुक्त खाता खोल सकते हैं। जिसमें सभी खाताधारकों की समान हिस्सेदारी होगी। एकल खातों को संयुक्त खातों में भी परिवर्तित किया जा सकता है।

POMIS के लिए पात्रता मानदंड क्या है?

-10 वर्ष से अधिक आयु के भारत का कोई भी निवासी खाता खोल सकता है।

कितने रुपये जमा करा सकते हैं?

जमा की न्यूनतम सीमा 1,500 रुपये और अधिकतम राशि 4.5 लाख रुपये है। संयुक्त खाताधारकों के लिए, सीमा 9 लाख रुपये है।

क्या POMIS में पहले पैसे निकाल सकते हैं?

कुछ कटौती के साथ एक वर्ष के बाद समय से पहले पहले पैसे निकाले जा सकते है। एक वर्ष के बाद और तीन साल से पहले निकासी पर 2 प्रतिशत कटौती होती है। तीन साल के बाद जमा को वापस लेने से खाते में जमा राशि से 1 प्रतिशत की कटौती होती है।

ऐसे खोल सकते है खाता ( How to Apply For POMIS )

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम खाता खोलने के लिए आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं।