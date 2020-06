Post Office Small Saving Scheme: हर महीने 100 रुपये निवेश कर बना सकते हैं मोटा पैसा, जानिए कैसे?

Post Office Small Saving Scheme: छोटी बचत कब और कैसे काम में आ सकती है, इसका पता कोरोना वायरस ( Coronavirus ) संकट के दौर में चल रहा है। पोस्ट ऑफिस ( Post Office ) में छोटी बचत ( Small Saving Schemes ) के कई विकल्प हैं। इनमें निवेश ( Investment ) भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि, पोस्ट ऑफिस ( Post Office Scheme ) में आपका पैसा 100 फीसदी सुरक्षित रहता है। ऐसे में बिना जोखिम के छोटा निवेश कर आप अच्छा खासा पैसा जमा कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट ( Post Office RD Scheme ) भी एक ऐसी ही स्कीम है। जिसमें बहुत कम पैसे से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। महज 100 रुपये हर महीने के निवेश पर मोटा पैसा जमा कर सकते हैं। इसमें रिटर्न भी बेहतर है और पैसा भी पूरी तरह सुरक्षित है।

पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम ( Post Office Recurring Deposit )

रेकरिंग डिपॉजिटपोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है, जिसमें छोटी-छोटी किस्तों में जमा राशि पर अच्छा रिटर्न मिलता है। पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पांच साल के लिए खोल सकते है। फिलहाल इस स्कीम में 5.8 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है। बता दें कि भारत सरकार अपनी सभी लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर की हर तिमाही पर घोषणा करती है।

100 रुपये से शुरू कर सकते हैं निवेश

इस स्कीम की खास बात है कि इसमें आप 100 रुपये से निवेश शुरू कर सकते है। इसके अलावा आप 10 के मल्टीपल में आप कोई भी रकम जमा करा सकते हैं।

ऐसे खोल सकते है खाता ( How to Apply For Post Office RD Account )

पोस्ट ऑफिस आरडी खाता कोई भी खुलवा सकता है। दो वयस्क व्यक्ति एक साथ मिलकर ज्वाइंट आरडी अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। आप पोस्ट ऑफिस में जाकर खाता खुलवा सकते हैं।