आरबीआई ने सोना बेचने की खबर का किया खंडन, कहा, नहीं किया यह काम

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोना बेचने वाली खबर कर खंडन कर दिया है। केंद्रीय बैंक अधिकारियों ने ट्वीट के जरिए इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रिजर्व बैंक की ओर से किसी तरह का सोना नहीं बेचा गया है। आपको बता दें कि धनतेरस के दिन सोशल मीडिया पर खबरें उड़ी थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 30 साल में पहली बार अपने रिजर्व से सोना बेचने के बारे में विचार कर रहा है। जालान समिति की ओर से सिफारिश की गई थी कि केंद्रीय बैंक को सोने की बिक्री करनी चाहिए। जिसके बाद केंद्रीय बैंक सोने की ट्रेडिंग के लिए एक्टिव भी हो गया है।

आरबीआई की ओर से ट्वीट द्वारा किया खंडन

आरबीआई की ओर से अब इस खबर का खंडन किया गया है कि आरबीआई अपने रिजर्व से सोना बेचने की तैयारी कर रहा है। आरबीआई की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि आरबीआई ने ना तो कोई सोना नहीं बेचा है और न ही इसमें ट्रेडिंग की है। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय बैंक ने भारत सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं केंद्रीय बैंक से भारत सरकार और भी रुपया मांग रही है। जिसके कारण केंद्रीय बैंक अपने फंड को बढ़ाने के लिए रिजर्व सोने की ट्रेडिंग के बारे में विचार कर सकती है।

Reports have appeared in certain sections of media that RBI has been selling/ trading in gold of late. It is clarified that RBI has not sold any gold or trading in it. (1/1)