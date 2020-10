RBI Monetary Policy : ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, जीडीपी में रह सकती है 9.50 फीसदी की गिरावट

नई दिल्ली। जहां एक ओर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर मौजूदा वित्त वर्ष में 9.50 फीसदी की गिरावट के संकेत दिए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गर्वनर ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कहा कि मौजूदा समय में जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे इकोनॉमिक रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं। उसके बाद भी कोरोना वायरस महामारी का असर जीडीपी ग्रोथ रेट पर देखने को मिल रहा है। आइए आपको भी बताते हैं कि उन्होंने पॉलिसी मीटिंग के बाद और क्या कहा...

Monetary Policy Committee (MPC) voted unanimously to keep policy repo rate unchanged at 4%. MPC also decided to continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary at least through the current financial year & next year: Shaktikanta Das, RBI Governor pic.twitter.com/A2fEuo1oL7