त्योहारी सीजन में SBI ने ग्राहकों को दी बड़ी सौगात, सस्ते में मिलेगा लोन

नई दिल्ली। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक अपने लोन देने के तरीके को बदलने जा रहा है तो अगर आप भविष्य में एसबीआई से लोन लेने का विचार बना रहे हैं। तो यह खबर आपके लिए काफी जरूरी है।दरअसल, एसबीआई ने लोन की ब्याज दर तय करने का तरीका बदल दिया है। 1 अक्टूबर से हाउसिंग और रिटेल लोन के लिए कंपनी ने एक एक्सटर्नल बेंचमार्क बनाया है, जिसके तहत ही अब बैंक लोन देना।



1 अक्टूबर से होगा बदलाव

बैंक ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि वह 1 अक्टूबर से अपने सभी तरह के लोन को रेपो रेट से जोड़ेगा। फिलहाल एसबीआई ने ये फैसला RBI की ओर से जारी किए गए निर्देश को ध्यान में रखते हुए दिया है। आरबीआई ने 4 सितंबर को इस संबध में नोटिफिकेशन जारी किया था। वहीं, इससे पहले एसबीआई ने रेपो रेट को होम लोन से लिंक होम लोन प्रोडक्ट को भी वापस लिया था।

