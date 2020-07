Bank-Post Office ग्राहकों को हो सकता है बड़ा नुकसान! 3 दिन में जमा कराना होगा फॉर्म

-बैंक ( FD in Bank ) और पोस्ट ऑफिस में एफडी ( Fixed Deposit in Post Office ) के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है।

-अगर ग्राहकों ने 7 जुलाई तक 15G और 15H फॉर्म ( Last Date for Submitting 15G Form 15H Form ) जमा नहीं कराया तो उनको बड़ा नुकसान हो सकता है।

-आयकर विभाग ( Income Tax Department ) के मुताबिक, ग्राहकों को 7 जुलाई तक 15G और 15H फॉर्म जमा ( TDS ) करना होगा, अन्यथा ब्याज पर TDS काट लिया जाएगा।