444-Day FD Interest Rates: छोड़िए शेयर मार्केट, एफडी पर 7% से ज्यादा तक का रिटर्न दे रहे ये सरकारी बैंक, देखिए लिस्ट

सरकारी बैंकों द्वारा पेश की जाने वाली ऐसी ही एक लोकप्रिय स्कीम 444 दिनों की एफडी है। कई प्रमुख सरकारी बैंक इस अवधि की एफडी पर सामान्य, वरिष्ठ और अति-वरिष्ठ नागरिकों को आकर्षक ब्याज दरें दे रहे हैं। State Bank of India की ‘अमृत वृष्टि’ योजना से लेकर Indian Bank, Bank of Baroda और Canara Bank तक, ये 444 दिन की एफडी सामान्य नागरिकों को 6% से अधिक तक की ब्याज दर प्रदान करती हैं।