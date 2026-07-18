FIFA World Cup 2026 Final: क्या दोहराएगा अर्जेंटीना इतिहास? जानिए किन संकेतों से बन रहा है वर्ल्ड कप जीतने का संयोग

फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से पहले कुछ दिलचस्प संयोग भी अर्जेंटीना के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। साल 2026 में कई बड़े खेल टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन अपनी बादशाहत बरकरार रखने में सफल रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के बाद साल 2026 में विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने चैंपियंस का खिताब अपने नाम किया, जबकि भारत ने साल 2024 के बाद 2026 में लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीता। वहीं टेनिस में जानिक सिनर ने 2025 और 2026 दोनों बार विंबलडन का खिताब जीता। इसके अलावा फुटबॉल की दुनिया में ही पेरिस सेंट जर्मन (PSG) ने लगातार दो UEFA चैंपियंस लीग का खिताब अपने नाम किया। उसने 2024-25 और 2025-26 में ट्रॉफी उठाई।