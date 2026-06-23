FIFA World Cup 2026: कलियन एम्बापे ने तोड़ा क्रिस्टायानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड, जीत के साथ फ्रांस ने नॉकआउट्स में बनाई जगह

दूसरा गोल इराकी टीम की बड़ी गलती का नतीजा था। ज़ैद तहसीन और गोलकीपर अहमद बासिल के बीच तालमेल की कमी के कारण गेंद डेम्बेले के पास पहुंच गई। डेम्बेले ने गेंद एम्बापे को थमा दी, जिन्होंने आसान मौका नहीं गंवाया। एम्बाप्पे का 15वां विश्व कप गोल शानदार था, जबकि 16वां गोल उन्हें प्रतिद्वंद्वी की गलती से मिला। मैच की शुरुआत उन्होंने रोनाल्डो के 15 विश्व कप गोलों के आंकड़े से पीछे रहते हुए की थी। पहले उन्होंने उस रिकॉर्ड की बराबरी की और फिर उससे आगे निकल गए। अब वह 16 गोल के साथ मिरोस्लाव क्लोज़ के बराबर पहुंच गए हैं और रिकॉर्ड धारक लियोनेल मेसी से केवल एक गोल पीछे हैं।