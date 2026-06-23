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FIFA World Cup 2026: कलियन एम्बापे ने तोड़ा क्रिस्टायानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड, जीत के साथ फ्रांस ने नॉकआउट्स में बनाई जगह

FIFA World Cup 2026: अपने 100वें अंतरराष्ट्रीय मैच में कलियन एम्बापs ने दो गोल दागकर फ्रांस को इराक पर 3-0 की शानदार जीत दिलाई। ओस्मान डेम्बेले ने भी एक गोल किया। इस जीत के साथ फ्रांस ने एक मैच बाकी रहते राउंड ऑफ 32 में जगह पक्की कर ली।

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भारत

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Vivek Kumar Singh

Jun 23, 2026

Kylian Mbappe breaks Cristiano Ronaldo World Cup Goals record

कलियन एम्बापे (फोटो- IANS)

FIFA World Cup 2026, Mbappe in Golden Boot Race: अपने 100वें अंतरराष्ट्रीय मैच में कलियन एम्बापे ने हाफ टाइम से पहले और बाद में गोल दागे, जबकि ओस्मान डेम्बेले ने तीसरा गोल कर फ्रांस को ईराक के खिलाफ 3-0 की जीत दिलाई। इस जीत के साथ फ्रांस ने एक मैच शेष रहते हुए राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली।

गोल्डेन बूट की रेस में शामिल

एम्बापे अब छह फीफा विश्व कप मैचों में दो या उससे अधिक गोल कर चुके हैं, जो टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी अन्य खिलाड़ी से अधिक है। उनके दो गोलों की बदौलत इस विश्व कप में उनके गोलों की संख्या चार हो गई है, जिससे वह गोल्डन बूट की दौड़ में लियोनेल मेसी के ठीक पीछे पहुंच गए हैं। फ्रांस को पहला गोल 14वें मिनट में मिला। माइकल ओलिस के पास पर एम्बापे ने लगभग 20 गज की दूरी से बाएं पैर से शानदार शॉट लगाकर गेंद को गोल में पहुंचाया।

तोड़ा रोनाल्डो का रिकॉर्ड

दूसरा गोल इराकी टीम की बड़ी गलती का नतीजा था। ज़ैद तहसीन और गोलकीपर अहमद बासिल के बीच तालमेल की कमी के कारण गेंद डेम्बेले के पास पहुंच गई। डेम्बेले ने गेंद एम्बापे को थमा दी, जिन्होंने आसान मौका नहीं गंवाया। एम्बाप्पे का 15वां विश्व कप गोल शानदार था, जबकि 16वां गोल उन्हें प्रतिद्वंद्वी की गलती से मिला। मैच की शुरुआत उन्होंने रोनाल्डो के 15 विश्व कप गोलों के आंकड़े से पीछे रहते हुए की थी। पहले उन्होंने उस रिकॉर्ड की बराबरी की और फिर उससे आगे निकल गए। अब वह 16 गोल के साथ मिरोस्लाव क्लोज़ के बराबर पहुंच गए हैं और रिकॉर्ड धारक लियोनेल मेसी से केवल एक गोल पीछे हैं।

डेम्बेले को उनके टीम-फर्स्ट रवैये का इनाम 12 मिनट बाद मिला। माइकल ओलिस ने एक और शानदार पास दिया, जिस पर डेम्बेले ने गोल कर अपने करियर का पहला विश्व कप गोल दर्ज किया। फ्रांस का अगला मुकाबला नॉर्वे से होगा। टीम को पता है कि परिणाम चाहे जो भी रहे, वह नॉकआउट चरण में पहुंच चुकी है। इस बीच, एम्बाप्पे की नजर 2026 विश्व कप के गोल्डन बूट और टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल करने के रिकॉर्ड पर बनी रहेगी।

इसके अलावा, वह 103 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के आंकड़े तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। यह उपलब्धि उनके लंबे समय तक कोच रहे डिडिएर डेसचैम्प्स के नाम दर्ज है। यदि फ्रांस टूर्नामेंट में आगे बढ़ता है और एम्बाप्पे सभी मैच खेलते हैं, तो वह राउंड ऑफ 16 तक इस आंकड़े की बराबरी कर सकते हैं।

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Published on:

23 Jun 2026 10:19 am

Hindi News / Sports / Football News / FIFA World Cup 2026: कलियन एम्बापे ने तोड़ा क्रिस्टायानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड, जीत के साथ फ्रांस ने नॉकआउट्स में बनाई जगह

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