FIFA 2026: अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 सेहराया, मेसी के नाम दर्ज हुआ एक और रिकॉर्ड



मैच की शुरुआत से ही अर्जेंटीना ने गेंद पर पकड़ बनाए रखी, लेकिन ऑस्ट्रिया ने भी मुकाबला आसान नहीं होने दिया। राल्फ रांगनिक की टीम ने डिफेंस में काफी अनुशासन दिखाया और कई मौकों पर अर्जेंटीना के अटैक को रोका। फिर भी जब मेसी लय में हों, तो मुकाबला ज्यादा देर तक बराबरी पर टिकना मुश्किल हो जाता है। 38वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त मिली। फाकुंडो मेडिना की ओर से आया पास, थियागो अल्माडा की समझदारी और फिर मेसी का सटीक फिनिश। इस मूव ने ऑस्ट्रिया की डिफेंस लाइन को तोड़ दिया और अर्जेंटीना 1-0 से आगे निकल गया।