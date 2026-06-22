Manav Suthar maiden fifer in County fixture: राजस्‍थान के श्री गंगानगर के रहने वाले युवा खिलाड़ी मानव सुथार इन दिनों इंग्‍लैंड में काउंटी चैंपियनशिप खेल रहे हैं। जहां उन्होंने समरसेट के खिलाफ काउंटी मैच में वारविकशायर के लिए पहला पांच विकेट हॉल लिया है। टॉन्टन के कूपर एसोसिएट्स काउंटी ग्राउंड में खेले जा रहे इस मैच की पहली पारी में उन्‍होंने वारविकशायर के लिए 18 ओवर चार मेडन के साथ 50 रन देकर दो विकेट निकाले तो दूसरी पारी में 46.5 ओवर में 14 मेडन ओवर के साथ 100 रन देकर पांच विकेट हॉल अपने नाम किया।