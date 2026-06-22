ICC Pregnancy Guidelines: मां बनने के बाद क्रिकेट नहीं छूटेगा, महिला खिलाड़ियों के लिए ICC ने बनाई नई गाइडलाइन

वेस्टइंडीज की स्पिनर एफी फ्लेचर, जिन्होंने 2021 में मां बनने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की थी, ने भी इस फैसले का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि यह कदम महिला खिलाड़ियों को परिवार और करियर दोनों साथ लेकर चलने का भरोसा देगा। आईसीसी की यह पहल महिला क्रिकेट को और ज्यादा सुरक्षित, प्रोफेशनल और खिलाड़ी-केंद्रित बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।