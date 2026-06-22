SL vs WI: मुझे ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, मैं सबसे खराब कप्तान हूं’, वेस्ट इंडीज से बुरी तरह हारने के बाद छलका श्रीलंका की चमारी अथापथु का दर्द

Chamari Athapaththu Statement: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली हार के बाद श्रीलंका की कप्तान चमारी अथापथु का दर्द खुलकर सामने आया। मैच खतम होने के बाद उन्होंने कहा कि 18 साल के इंटरनेशनल करियर में वह अपनी टीम को कभी वर्ल्ड कप के सेमीफइनल तक नहीं पहुंचा सकीं और इस वजह से वह खुद को कप्तान के तौर पर असफल मानती हैं।