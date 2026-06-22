T20 World Cup 2026 में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों का जलवा, यहां पढ़ें टॉप-10 में कौन-कौन

भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना और गेंदबाज श्री चरणी। (फोटो सोर्स: IANS)
ICC Women's T20 World Cup 2026 Stats: आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक 30 में से 18 मुकाबले खेले जा चुके हैं। सभी टीमें अपने तीन-तीन मैच खेल चुकी हैं, लेकिन अभी तक किसी टीम ने आधिकारिक रूप से सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं किया है। भले ही टीम इंडिया अपने तीन में से दो मैच जीत सकी है, लेकिन इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ियों की लिस्ट में भारतीय प्लेयर्स का दबदबा है।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाजों की बात करें, तो टॉप-10 में दो भारतीय ओपनर शामिल हैं। स्मृति मंधाना तीन मैचों की तीन पारियों में 53 के औसत से कुल 159 रन के साथ शीर्ष पर काबिज हैं। उनके बाद दूसरे पायदान पर नीदरलैंड्स की बैबेट डी लीडे हैं, जो तीन मैचों में 134 रन बना चुकी हैं। जबकि दसवें स्थान पर शेफाली वर्मा हैं, जिन्होंने 30.67 के औसत से तीन मैचों में 92 रन बनाए हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|1
|स्मृति मंधाना
|3
|3
|159
|53.00
|154.37
|2
|बाबेट डी लीडे
|3
|3
|134
|67.00
|103.88
|3
|शेमेन कैंपबेल
|3
|3
|130
|65.00
|130.00
|4
|डैनी वायट-हॉज
|3
|3
|128
|64.00
|143.82
|5
|निलाक्षिका सिल्वा
|3
|3
|123
|61.50
|128.13
|6
|ऑर्ला प्रेंडरगास्ट
|3
|3
|118
|39.33
|125.53
|7
|मैरिज़ैन कप्प
|3
|3
|103
|51.50
|174.58
|8
|डार्सी कार्टर
|3
|3
|102
|34.00
|104.08
|9
|नैट साइवर-ब्रंट
|2
|2
|94
|94.00
|159.32
|10
|शेफाली वर्मा
|3
|3
|92
|30.67
|158.62
टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज्यादा विकेट भी भारतीय गेंदबाज के नाम ही दर्ज हैं। श्री चरणी तीन मैच में सबसे ज्यादा 10 विकेट के साथ शीर्ष पर हैं। उनके नाम एक 4 विकेट हॉल भी है। दूसरे पायदान पर वेस्टइंडीज की मीडियम पेसर आलिया एलेन हैं, जो एक 4 विकेट हॉल के साथ 8 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं। इस लिस्ट में एक और भारतीय गेंदबाज दीप्ति शर्मा भी शामिल हैं, जो एक पांच विकेट हॉल के साथ 6 विकेट लेकर 8वें स्थान पर हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर
|विकेट
|औसत
|रन
|1
|श्री चरणी
|3
|12.0
|10
|6.40
|64
|2
|आलिया एलेन
|3
|8.0
|8
|6.63
|53
|3
|हेले मैथ्यूज
|3
|12.0
|7
|9.29
|65
|4
|सोफी एक्लेस्टोन
|3
|12.0
|7
|10.29
|72
|5
|फातिमा सना
|3
|10.5
|7
|9.57
|67
|6
|मैरिज़ैन कैप
|3
|12.0
|6
|13.17
|79
|7
|किर्स्टी गॉर्डन
|3
|12.0
|6
|13.67
|82
|8
|दीप्ति शर्मा
|3
|11.0
|6
|13.33
|80
|9
|कैरोलिन डी लांगे
|3
|12.0
|6
|16.33
|98
|10
|किम गार्थ
|3
|10.0
|5
|10.20
|51
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