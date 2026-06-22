T20 World Cup 2026 में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों का जलवा, यहां पढ़ें टॉप-10 में कौन-कौन

टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज्‍यादा विकेट भी भारतीय गेंदबाज के नाम ही दर्ज हैं। श्री चरणी तीन मैच में सबसे ज्‍यादा 10 विकेट के साथ शीर्ष पर हैं। उनके नाम एक 4 विकेट हॉल भी है। दूसरे पायदान पर वेस्‍टइंडीज की मीडियम पेसर आलिया एलेन हैं, जो एक 4 विकेट हॉल के साथ 8 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं। इस लिस्‍ट में एक और भारतीय गेंदबाज दीप्ति शर्मा भी शामिल हैं, जो एक पांच विकेट हॉल के साथ 6 विकेट लेकर 8वें स्‍थान पर हैं।