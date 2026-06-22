ग्रुप-ए से पाकिस्‍तान और नीदरलैंड अपने तीनों मैच हारकर आधिकारिक रूप से एलिमिनेट हो चुकी हैं। वहीं, शीर्ष पर काबिज ऑस्‍ट्रेलिया का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय है, क्‍योंकि उसने अपने सभी तीनों मैच जीते हैं और वह 6 अंक और +4.391 के जबरदस्‍त नेट रन रेट के साथ पहले स्‍थान पर है। इस ग्रुप भारत, साउथ अफ्रीका और बांग्‍लादेश तीन में से दो जीत के बाद चार-चार अंकों के साथ क्रमश: दूसरे, तीसरे और चौथे पायदान पर है। इन तीनों के बीच ही अब सेमीफाइनल के एक स्‍थान के लिए टक्‍कर मानी जा रही है।