22 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

World Cup 2026: एक मैच से बिगड़ा भारत का सेमीफाइनल समीकरण, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका रेस में आगे

Women's T20 World Cup 2026: भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वूमेंस क्रिकेट वर्ल्डकप 2026 के ग्रुप स्टेज में 2 मैच और खेलने हैं, जिसमें से एक मुकाबला उनका ऑस्ट्रेलिया से होना है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jun 22, 2026

harmanpreet kaur

हरमनप्रीत कौर (फोटो- BCCI Women)

Team India in Women's T20 World Cup 2026: वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 में साउथ अफ्रीका से हारते ही भारतीय टीम पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। साउथ अफ्रीका इस समय भारत के साथ ग्रुप ए में है। दोनों टीमों ने तीन-तीन मुकाबले खेले हैं और दोनों ने दो-दो मैच जीते हैं, लेकिन इसके बावजूद साउथ अफ्रीका की सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं भारत से ज्यादा मजबूत नजर आ रही हैं। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया का अगले दौर में पहुंचना लगभग तय है।

टीम इंडिया के 2 मैच बाकी

भारतीय टीम को अभी दो मुकाबले और खेलने हैं, जिसमें उसका सामना बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया से होगा। बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराना आसान नहीं होगा। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका को अपने अगले दो मुकाबले कमजोर टीमों के खिलाफ खेलने हैं, जहां उसका सामना नीदरलैंड और बांग्लादेश से होगा।

साउथ अफ्रीका को टूर्नामेंट में अब तक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार मिली है, जबकि उसने पाकिस्तान और भारत जैसी मजबूत टीमों को हराया है। ऐसे में अगर वह नीदरलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ जीत दर्ज कर लेती है तो उसके 8 अंक हो जाएंगे और उसका सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय हो जाएगा।

वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अपने शुरुआती तीनों मुकाबले जीते हैं। अगर वह पाकिस्तान को भी हरा देती है तो उसका सेमीफाइनल में स्थान लगभग पक्का हो जाएगा। ऐसे में भारतीय टीम के लिए स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। भारत अगर ऑस्ट्रेलिया को हराता है तभी सेमीफाइनल के दरवाजे खुले रहेंगे लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया से हार गया और साउथ अफ्रीका अपने दोनों मैच जीत लेता है तो टीम इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी।

ग्रुप A की अंक ताजा तालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रनरेट
ऑस्ट्रेलिया3306+4.391
भारत3214+2.511
साउथ अफ्रीका3214-0.546
बांग्लादेश3214-0.641
पाकिस्तान (E)3030-1.857
नीदरलैंड्स (E)3030-3.384

एक समीकरण ऐसा भी

एक समीकरण ऐसा भी बनता नजर आ रहा है कि अगर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश को हरा दे और ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान को हरा दे, साथ में साउथ अफ्रीका दोनों मैच जीत जाए। ऐसे में तीनों टीमों के पास 4-4 जीत से 8-8 अंक हो जाएंगे। इस स्थिति में जिन 2 टीमों के नेट रनरेट बेहतर होंगे वो अगले दौर में पहुंच जाएगी और बाकी ग्रुप की टीमें बाहर हो जाएंगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Women's T20 World Cup 2026

Published on:

22 Jun 2026 10:18 am

Hindi News / Sports / Cricket News / World Cup 2026: एक मैच से बिगड़ा भारत का सेमीफाइनल समीकरण, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका रेस में आगे

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's T20 World Cup 2026

Youngest Debutant in International Cricket: वैभव सूर्यवंशी से पहले पाकिस्तान के हसन रजा ने बनाया था सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू का रिकॉर्ड

Hasan Raza, Hasan Raza youngest Test debut, Hasan Raza age controversy, Pakistan cricket Hasan Raza, Vaibhav Suryavanshi,
क्रिकेट

Vaibhav Suryavanshi Debut: 4 दिन बाद ही फिर मैदान पर उतरेंगे वैभव सूर्यवंशी, इस बार बना देंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड

Vaibhav Sooryavanshi
क्रिकेट

INDW vs SAW: टीम इंडिया पर मंडराने लगा वूमेंस टी20 वर्ल्डकप से बाहर होने का खतरा, मुश्किल हुआ सेमीफाइनल का टिकट

Shafali Verma
क्रिकेट

IND W vs SA W: साउथ अफ्रीका से हार के बाद हरमनप्रीत कौर निराश, इन 4 गेंदबाजों पर फोड़ा हार का का ठीकरा

womens cricket team
क्रिकेट

IND W vs SA W: मारिजैन कप्प ने पहले गेंद से और फिर बल्ले से टीम इंडिया को किया परेशान, दक्षिण अफ्रीका ने छह विकेट से जीता मैच

Marizanne Kapp
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.