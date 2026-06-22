World Cup 2026: एक मैच से बिगड़ा भारत का सेमीफाइनल समीकरण, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका रेस में आगे

Team India in Women's T20 World Cup 2026: वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 में साउथ अफ्रीका से हारते ही भारतीय टीम पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। साउथ अफ्रीका इस समय भारत के साथ ग्रुप ए में है। दोनों टीमों ने तीन-तीन मुकाबले खेले हैं और दोनों ने दो-दो मैच जीते हैं, लेकिन इसके बावजूद साउथ अफ्रीका की सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं भारत से ज्यादा मजबूत नजर आ रही हैं। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया का अगले दौर में पहुंचना लगभग तय है।