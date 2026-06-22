World Cup 2026: एक मैच से बिगड़ा भारत का सेमीफाइनल समीकरण, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका रेस में आगे

हरमनप्रीत कौर (फोटो- BCCI Women)
Team India in Women's T20 World Cup 2026: वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 में साउथ अफ्रीका से हारते ही भारतीय टीम पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। साउथ अफ्रीका इस समय भारत के साथ ग्रुप ए में है। दोनों टीमों ने तीन-तीन मुकाबले खेले हैं और दोनों ने दो-दो मैच जीते हैं, लेकिन इसके बावजूद साउथ अफ्रीका की सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं भारत से ज्यादा मजबूत नजर आ रही हैं। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया का अगले दौर में पहुंचना लगभग तय है।
भारतीय टीम को अभी दो मुकाबले और खेलने हैं, जिसमें उसका सामना बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया से होगा। बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराना आसान नहीं होगा। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका को अपने अगले दो मुकाबले कमजोर टीमों के खिलाफ खेलने हैं, जहां उसका सामना नीदरलैंड और बांग्लादेश से होगा।
साउथ अफ्रीका को टूर्नामेंट में अब तक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार मिली है, जबकि उसने पाकिस्तान और भारत जैसी मजबूत टीमों को हराया है। ऐसे में अगर वह नीदरलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ जीत दर्ज कर लेती है तो उसके 8 अंक हो जाएंगे और उसका सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय हो जाएगा।
वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अपने शुरुआती तीनों मुकाबले जीते हैं। अगर वह पाकिस्तान को भी हरा देती है तो उसका सेमीफाइनल में स्थान लगभग पक्का हो जाएगा। ऐसे में भारतीय टीम के लिए स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। भारत अगर ऑस्ट्रेलिया को हराता है तभी सेमीफाइनल के दरवाजे खुले रहेंगे लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया से हार गया और साउथ अफ्रीका अपने दोनों मैच जीत लेता है तो टीम इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी।
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रनरेट
|ऑस्ट्रेलिया
|3
|3
|0
|6
|+4.391
|भारत
|3
|2
|1
|4
|+2.511
|साउथ अफ्रीका
|3
|2
|1
|4
|-0.546
|बांग्लादेश
|3
|2
|1
|4
|-0.641
|पाकिस्तान (E)
|3
|0
|3
|0
|-1.857
|नीदरलैंड्स (E)
|3
|0
|3
|0
|-3.384
एक समीकरण ऐसा भी बनता नजर आ रहा है कि अगर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश को हरा दे और ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान को हरा दे, साथ में साउथ अफ्रीका दोनों मैच जीत जाए। ऐसे में तीनों टीमों के पास 4-4 जीत से 8-8 अंक हो जाएंगे। इस स्थिति में जिन 2 टीमों के नेट रनरेट बेहतर होंगे वो अगले दौर में पहुंच जाएगी और बाकी ग्रुप की टीमें बाहर हो जाएंगी।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
Women's T20 World Cup 2026