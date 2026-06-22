भारत के खिलाफ T20I सीरीज के लिए आयरलैंड की टीम घोषित, कप्तान समेत बदल गई आधी टीम

Ireland squad for IND vs IRE Series: आयरलैंड ने भारत के खिलाफ आगामी दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए अपनी 14 सदस्‍यीय टीम का ऐलान कर दिया है। क्रिकेट आयरलैंड ने लोर्कन टकर नए टी20 कप्तान बनाया है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद पॉल स्टर्लिंग ने आयरलैंड के टी20 अंतरराष्‍ट्रीय कप्तान का पद छोड़ दिया था। उनके साथ टीम में आधा दर्जन बदलाव किए गए हैं। इस सीरीज का पहला मुकाबला 26 जून को बेलफास्‍ट में खेला जाएगा।