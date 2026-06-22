IND vs ENG: भारत के खिलाफ T20I सीरीज के लिए इंग्लैंड ने भी घोषित की टीम, कार्स और ओवरटन बाहर

इंग्लैंड की टीम। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
England Team for IND vs ENG Series: भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए इंग्लैंड ने भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। इंग्लिश टीम पहली बार युवा ऑलराउंडर ऑलराउंडर जेम्स कोल्स को जगह दी गई है। ईसीबी ने इस घरेलू सीरीज के लिए 17 खिलाड़ियों की टीम चुनी है। इस सीरीज का पहला मुकाबला टी20 चेस्टर-ले-स्ट्रीट, रिवरसाइड ग्राउंड में एक जुलाई को खेला जाएगा। ये सीरीज आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज के बाद खेली जानी
ऑलराउंडर जेम्स कोल्स के अलावा जॉर्डन कॉक्स, सन्नी बेकर और साकिब महमूद भी टीम शामिल किया गया है। ये तीनों आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाली टीम में हुए बड़े बदलावों को दर्शाते हैं। ब्राइडन कार्स और जेमी ओवरटन इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि वे चोटों के कारण उपलब्ध नहीं हैं।
जेम्स कोल्स को पहली बार नेशनल टीम में शामिल करने को लेकर इंग्लैंड पुरुष राष्ट्रीय टीम के चयनकर्ता मार्कस नॉर्थ ने कहा कि जेम्स एक रोमांचक खिलाड़ी हैं। उन्होंने पिछले 12 महीनों में इंग्लैंड लायंस के साथ और घरेलू और विदेशों में हुई T20 प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है। इसी वजह से उन्हें टीम में जगह दी गई है।
हैरी ब्रूक, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, सैम करन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, जोश टंग, ल्यूक वुड।
|मैच
|तारीख
|स्थान
|समय (IST)
|पहला टी20
|1 जुलाई 2026 (बुधवार)
|चेस्टर-ले-स्ट्रीट
|रात 10:00 बजे
|दूसरा टी20
|4 जुलाई 2026 (शनिवार)
|मैनचेस्टर
|शाम 7:00 बजे
|तीसरा टी20
|7 जुलाई 2026 (मंगलवार)
|नॉटिंघम
|रात 10:00 बजे
|चौथा टी20
|9 जुलाई 2026 (गुरुवार)
|ब्रिस्टल
|रात 10:00 बजे
|पांचवां टी20
|11 जुलाई 2026 (शनिवार)
|साउथम्पटन
|शाम 7:00 बजे
|मैच
|तारीख
|स्थान
|समय (IST)
|पहला वनडे
|14 जुलाई 2026 (मंगलवार)
|बर्मिंघम
|दोपहर 3:30 बजे
|दूसरा वनडे
|16 जुलाई 2026 (गुरुवार)
|कार्डिफ
|शाम 5:30 बजे
|तीसरा वनडे
|19 जुलाई 2026 (रविवार)
|लॉर्ड्स
|दोपहर 3:30 बजे
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