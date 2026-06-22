IND vs ENG: भारत के खिलाफ T20I सीरीज के लिए इंग्लैंड ने भी घोषित की टीम, कार्स और ओवरटन बाहर

England Team for IND vs ENG Series: भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए इंग्‍लैंड ने भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। इंग्लिश टीम पहली बार युवा ऑलराउंडर ऑलराउंडर जेम्स कोल्स को जगह दी गई है। ईसीबी ने इस घरेलू सीरीज के लिए 17 खिलाड़ियों की टीम चुनी है। इस सीरीज का पहला मुकाबला टी20 चेस्टर-ले-स्ट्रीट, रिवरसाइड ग्राउंड में एक जुलाई को खेला जाएगा। ये सीरीज आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज के बाद खेली जानी