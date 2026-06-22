वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड के खिलाफ पहले T20I में भारत के लिए करेंगे डेब्यू तो संजू सैमसन या अभिषेक शर्मा कौन होगा बाहर?

Vaibhav Suryavanshi India Debut in 1st T20I vs Ireland: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में जबरदस्‍त प्रदर्शन के चलते वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह दी गई है। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में 94 रनों की तूफानी पारी खेलकर ये साबित कर दिया है कि वह अभी भी शानदार फॉर्म में हैं। यही वजह है कि पूर्व क्रिकेटरों का एक धड़ा 15 साल युवा सलामी बल्‍लेबाज के आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में भारत के लिए डेब्‍यू की वकालत कर रहा है। वहीं, कुछ क्रिकेटर उन्‍हें डेब्‍यू से पहले भारतीय सीनियर टीम के साथ समय बिताने और माहौल में ढलने के लिए इंतजार की बात कर रहे हैं। अगर वैभव का डेब्‍यू होता है तो पहले से सेट ओपनर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा में से किसको बाहर किया जाएगा?