FIFA 2026: सुबह 4 बजे फैक्ट्री, शाम को फुटबॉल, अब विश्व कप में जर्मनी का हीरो बना डेनिज उन्दाव

Deniz Undav: विश्व फुटबॉल में सितारे अक्सर बड़े क्लबों की अकादमियों से निकलते हैं, लेकिन जर्मनी के स्ट्राइकर डेनिज उन्दाव की कहानी अलग है। कुछ साल पहले तक वे एक फैक्ट्री में लेजर मशीन चलाते थे और फुटबॉल खेलने के साथ अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए रोज सुबह चार बजे उठते थे। आज वही खिलाड़ी फीफा विश्व कप 2026 में जर्मनी के लिए मैच जिताने वाला 'सुपर सब' बन चुका है। एक दिन पहले आइवरी कोस्ट के खिलाफ मुकाबले में दो गोल दागकर उन्दाव ने जर्मनी को नॉकआउट दौर में पहुंचाते हुए यह साबित भी कर दिया कि मेहनत और धैर्य के आगे असफलताएं ज्यादा देर टिक नहीं सकतीं।