आगजनी से हड़कंप… किसानों की 40 एकड़ की पैरावट और मूर्ति निर्माण की झोपड़ी जलकर खाक, देखें भयावह Video

इस घटना में ग्राम नवागांव (ल) के किसान अश्वनी चक्रधारी, संतु चक्रधारी, किशुन चक्रधारी, नोहर साहू, बिरसिंह धुव, अशोक चक्रधारी, ईश्वर चक्रधारी, हेमलाल साहू, कोमल चक्रधारी सहित अन्य किसानों की लगभग 40 एकड़ की पैरावट जलकर खाक हो गई। इससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है। एक छोटी सी चिंगारी ने किसानों की महीनों की मेहनत और मूर्तिकार की रोजी-रोटी को राख में बदल दिया। घटना के बाद गांव में प्रशासन से मुआवजे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है।