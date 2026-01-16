16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गरियाबंद

आगजनी से हड़कंप… किसानों की 40 एकड़ की पैरावट और मूर्ति निर्माण की झोपड़ी जलकर खाक, देखें भयावह Video

Breaking News: शुक्रवार शाम अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। पंचायत भवन के पास नवा रायपुर रोड किनारे स्थित ग्रामीणों के ब्यारा में रखी पैरावट के लगभग 8 बड़े ढेरों में अचानक आग भड़क उठी।

2 min read
Google source verification

गरियाबंद

image

Khyati Parihar

Jan 16, 2026

आगजनी से हड़कंप (फोटो सोर्स- पत्रिका)

आगजनी से हड़कंप (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Breaking News: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से आगजनी की एक बड़ी घटना सामने आई है। नवापारा राजिम थाना क्षेत्र के ग्राम नवागांव (ल) में शुक्रवार शाम अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। पंचायत भवन के पास नवा रायपुर रोड किनारे स्थित ग्रामीणों के ब्यारा में रखी पैरावट के लगभग 8 बड़े ढेरों में अचानक आग भड़क उठी।

देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पास ही मूर्ति निर्माण के लिए बनाई गई झोपड़ी को भी अपनी चपेट में ले लिया। झोपड़ी में रखे लकड़ी के खांचे, पैरा सहित मूर्ति निर्माण की अन्य सामग्री पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई।

देखें Video

आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी, क्योंकि घटनास्थल के आसपास कोई विद्युत तार मौजूद नहीं है। आसपास के खेतों में भी आग के कोई निशान नहीं पाए गए हैं और मौसम भी अत्यधिक गर्म नहीं था। ऐसे में प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि किसी असामाजिक तत्व द्वारा बीड़ी या सिगरेट का जलता हुआ टुकड़ा फेंके जाने से आग लगी होगी, जो धीरे-धीरे सभी पैरावट के ढेरों तक फैल गई।

दमकल विभाग के पहुंचने से पहले ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था।

प्रशासन से मुआवजे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

इस घटना में ग्राम नवागांव (ल) के किसान अश्वनी चक्रधारी, संतु चक्रधारी, किशुन चक्रधारी, नोहर साहू, बिरसिंह धुव, अशोक चक्रधारी, ईश्वर चक्रधारी, हेमलाल साहू, कोमल चक्रधारी सहित अन्य किसानों की लगभग 40 एकड़ की पैरावट जलकर खाक हो गई। इससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है। एक छोटी सी चिंगारी ने किसानों की महीनों की मेहनत और मूर्तिकार की रोजी-रोटी को राख में बदल दिया। घटना के बाद गांव में प्रशासन से मुआवजे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 07:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / आगजनी से हड़कंप… किसानों की 40 एकड़ की पैरावट और मूर्ति निर्माण की झोपड़ी जलकर खाक, देखें भयावह Video

बड़ी खबरें

View All

गरियाबंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सोना-चांदी और नकद पर अज्ञात चोरों का ताबड़तोड़ हमला

राजिम ज्वेलरी शॉप लूट! सोना-चांदी और नकद पर अज्ञात चोरों का ताबड़तोड़ हमला, 1 करोड़ का माल उड़ाया(photo-patrika)
गरियाबंद

14 गिरफ्तार, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड, SDM कार्यमुक्त

14 गिरफ्तार, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड, SDM कार्यमुक्त(photo-patrika)
गरियाबंद

भूत-प्रेत की अफवाहों से दहशत… यहां एक-एक करके स्कूल छोड़ रहे बच्चे, आखिर क्या है सच्चाई? जानें

भूत-प्रेत की अफवाहों से दहशत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
गरियाबंद

25 से ज्यादा गांवों में अब तक नहीं पहुंची बिजली, गुस्साए ग्रामीणों का नेशनल हाईवे 130C पर चक्काजाम

ग्रामीणों ने हाईवे पर किया चक्काजाम (photo source- Patrika)
गरियाबंद

SDM की मौजूदगी में मंच पर परोसी गई अश्लीलता

गरियाबंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.