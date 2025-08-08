8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गरियाबंद

CG News: वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, हिरण का शिकार करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार

CG News: घटना स्थल में मृत चीतल का खून मिला और आगे की तहकीकात करते हुए पास के झोपड़ी तक गए, जहां पर मृत चीतल को काटने का भी साक्ष्य मिला।

गरियाबंद

Love Sonkar

Aug 08, 2025

CG News: वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, हिरण का शिकार करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार
वन विभाग की बड़ी कार्रवाई 6 आरोपी गिरफ्तार (Photo Patrika)

CG News: उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के वन अमले को मंगलवार को गोपनीय सूचना मिली थी कि कोयबा इंदागांव के बीच मुय मार्ग में एक अज्ञात वाहन के द्वारा 01 नग मादा चीतल को टक्कर मार दी है, जिससे चीतल की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर वन अमले को घटना स्थल में मृत चीतल का खून मिला और आगे की तहकीकात करते हुए पास के झोपड़ी तक गए, जहां पर मृत चीतल को काटने का भी साक्ष्य मिला। पास में ही एक कपड़ा में बंधा हुआ चीतल का कटा हुआ मांस मिला।

वन अमलों के द्वारा पतासाजी करने पर यह ज्ञात हुआ कि अल सुबह ग्राम कोयबा के व्यक्तियों के द्वारा सब्जी बनाकर खाने के उद्देश्य से मृत चीतल को उठाकर पास के एक झोपड़ी में ले जाकर कुल्हाड़ी, हंसिया, चाकू और अन्य औजार से काटकर 6 हिस्सो में भागकर अपने अपने भाग को पास के ही खेत-खलियान, टीकरा में छुपाया गया था। आरोपी जीवन लाल पिता देवसिंह मांझी को पुछताछ के लिए वन परिसर बहनीझोला लाया गया और उनसे विस्तृत पूछताछ की गई। आरोपी जीवन लाल मांझी के द्वारा अन्य पांच आरोपियों का नाम एवं पता बताया गया।

वन अमले के द्वारा (1) जीवन लाल व. देवसिंह मांझी, जाति गोड, उम्र 37 वर्ष (2) रुपधर व. चौनसिंह, जाति रावत उम्र 35 वर्ष, (3) दीपचंद व. रामप्रसाद यादव, जाति-रावत, उम्र 41 वर्ष, (4) बिहारीलाल व. रामजी ध्रुव, जाति गोड, उम्र 48 वर्ष, (5) खगेश्वर व. दुर्बल सोरी, जाति गोड़, उम्र 50 वर्ष, (6) नाथुराम व. बैदराम मरकाम जाति गोड़, उम्र 72 वर्ष, सभी ग्राम कोयबा, पोस्ट थाना इंदागांव, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद (छ.ग.) के निवासी से कुल्हाड़ी, हसिया, चाकु एवं 26-65 किलोग्राम चीतल का कटा हुआ कच्चा मांस जब्त किया गया और सभी छङ आरोपियों ने अपना अपना अपराध करना स्वीकार किया।

अनुप जांगडे गेमगार्ड के द्वारा सभी छह आरोपियों के विरुद्ध पीओआर क्रमांक 83/03 जारी कर वन अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना अधिकारी मनोज कुमार ध्रुव सहायक परिक्षेत्र अधिकारी कोयबा के द्वारा सभी आरोपियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 31,39 (3), अ.ब.स. 50,51 एवं 52 के तहत गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय देवभोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Aug 2025 11:41 am

Published on:

08 Aug 2025 11:40 am

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / CG News: वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, हिरण का शिकार करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.