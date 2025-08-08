CG News: वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, हिरण का शिकार करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार

वन अमले के द्वारा (1) जीवन लाल व. देवसिंह मांझी, जाति गोड, उम्र 37 वर्ष (2) रुपधर व. चौनसिंह, जाति रावत उम्र 35 वर्ष, (3) दीपचंद व. रामप्रसाद यादव, जाति-रावत, उम्र 41 वर्ष, (4) बिहारीलाल व. रामजी ध्रुव, जाति गोड, उम्र 48 वर्ष, (5) खगेश्वर व. दुर्बल सोरी, जाति गोड़, उम्र 50 वर्ष, (6) नाथुराम व. बैदराम मरकाम जाति गोड़, उम्र 72 वर्ष, सभी ग्राम कोयबा, पोस्ट थाना इंदागांव, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद (छ.ग.) के निवासी से कुल्हाड़ी, हसिया, चाकु एवं 26-65 किलोग्राम चीतल का कटा हुआ कच्चा मांस जब्त किया गया और सभी छङ आरोपियों ने अपना अपना अपराध करना स्वीकार किया।