भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है! तीन दिवसीय दौरे पर गया पहुंचे बाबा बागेश्वर ने दोहराई सनातन की शक्ति

पितृपक्ष के पावन अवसर पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें श्रद्धालु बाबा बागेश्वर के नाम से जानते हैं, तीन दिवसीय प्रवास के लिए मोक्षनागरी गया जी पहुँचे। शनिवार को उनका विशेष चार्टर्ड विमान गया एयरपोर्ट पर उतरा, जहाँ उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। भक्तों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एयरपोर्ट से लेकर बोधगया स्थित संबोधि रिसॉर्ट तक पुलिस बल तैनात किया गया था। काफिला कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग से रिसॉर्ट पहुँचा, जहाँ बाबा बागेश्वर अगले तीन दिनों तक धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करेंगे।
गया पहुँचते ही बाबा बागेश्वर ने मीडिया से बातचीत में एक बार फिर सनातन धर्म की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने स्पष्ट कहा, “भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है।” उनके इस बयान ने सनातन अनुयायियों में उत्साह भर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की जड़ें इतनी गहरी हैं कि देश की पहचान पहले से ही सनातन पर आधारित है। साथ ही उन्होंने कहा कि अशांति और संकट की घड़ी में सनातन धर्म ही समाधान और शांति का मार्ग दिखाता है।
नेपाल में चल रही राजनीतिक अस्थिरता पर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की। बाबा बागेश्वर ने कहा, “नेपाल में जो कुछ हो रहा है, वह भारत सहित पूरे क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है। ऐसी परिस्थिति में सनातन धर्म की शक्ति ही शांति और समाधान का आधार बन सकती है।” उनके इस बयान ने धार्मिक एकता को बढ़ावा देने का संदेश दिया है।
हालाँकि, इस बार उन्होंने दिव्य दरबार आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में चुनावी माहौल है और इससे कार्यक्रम को राजनीति से जोड़ा जा सकता है। साथ ही प्रशासन की तैयारियों को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट किया कि इतनी बड़ी भीड़ को संभालना संभव नहीं होगा। इसके बावजूद उन्होंने अपने अनुयायियों से आग्रह किया कि वे धर्म और आस्था पर ध्यान केंद्रित करें, न कि राजनीतिक विवादों में उलझें।
बोधगया में बाबा बागेश्वर का प्रवास तीन दिनों तक चलेगा। इस दौरान वे पिंडदान और तर्पण जैसे अनुष्ठान कराएँगे और अपने अनुयायियों को सनातन धर्म की महिमा पर प्रवचन देंगे। उनके प्रवास को लेकर प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।