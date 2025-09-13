Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गया

भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है! तीन दिवसीय दौरे पर गया पहुंचे बाबा बागेश्वर ने दोहराई सनातन की शक्ति

पितृपक्ष के अवसर पर बाबा बागेश्वर गया पहुँचे। उन्होंने सनातन धर्म की महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। तीन दिनों तक बोधगया में धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होगा। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।

गया

Rajesh Kumar Ojha

Sep 13, 2025

bageshwar baba
फोटो- बागेश्वर धाम सरकार फेसबुक

पितृपक्ष के पावन अवसर पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें श्रद्धालु बाबा बागेश्वर के नाम से जानते हैं, तीन दिवसीय प्रवास के लिए मोक्षनागरी गया जी पहुँचे। शनिवार को उनका विशेष चार्टर्ड विमान गया एयरपोर्ट पर उतरा, जहाँ उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। भक्तों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एयरपोर्ट से लेकर बोधगया स्थित संबोधि रिसॉर्ट तक पुलिस बल तैनात किया गया था। काफिला कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग से रिसॉर्ट पहुँचा, जहाँ बाबा बागेश्वर अगले तीन दिनों तक धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करेंगे।

संतान की महिमा का किया गुणगान

गया पहुँचते ही बाबा बागेश्वर ने मीडिया से बातचीत में एक बार फिर सनातन धर्म की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने स्पष्ट कहा, “भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है।” उनके इस बयान ने सनातन अनुयायियों में उत्साह भर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की जड़ें इतनी गहरी हैं कि देश की पहचान पहले से ही सनातन पर आधारित है। साथ ही उन्होंने कहा कि अशांति और संकट की घड़ी में सनातन धर्म ही समाधान और शांति का मार्ग दिखाता है।

ये भी पढ़ें

चालान माफ करवाने के लिए पटना में बवाल, पुलिस से भिड़े लोग, फिर जब एसएसपी पहुंचे तो…
पटना
patna news

नेपाल की हालत पर जताई चिंता

नेपाल में चल रही राजनीतिक अस्थिरता पर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की। बाबा बागेश्वर ने कहा, “नेपाल में जो कुछ हो रहा है, वह भारत सहित पूरे क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है। ऐसी परिस्थिति में सनातन धर्म की शक्ति ही शांति और समाधान का आधार बन सकती है।” उनके इस बयान ने धार्मिक एकता को बढ़ावा देने का संदेश दिया है।

नहीं लगेगा दिव्य दरबार

हालाँकि, इस बार उन्होंने दिव्य दरबार आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में चुनावी माहौल है और इससे कार्यक्रम को राजनीति से जोड़ा जा सकता है। साथ ही प्रशासन की तैयारियों को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट किया कि इतनी बड़ी भीड़ को संभालना संभव नहीं होगा। इसके बावजूद उन्होंने अपने अनुयायियों से आग्रह किया कि वे धर्म और आस्था पर ध्यान केंद्रित करें, न कि राजनीतिक विवादों में उलझें।

तीन दिनों तक चलेगा प्रवास

बोधगया में बाबा बागेश्वर का प्रवास तीन दिनों तक चलेगा। इस दौरान वे पिंडदान और तर्पण जैसे अनुष्ठान कराएँगे और अपने अनुयायियों को सनातन धर्म की महिमा पर प्रवचन देंगे। उनके प्रवास को लेकर प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

ये भी पढ़ें

3 अरब डॉलर का निवेश, 12 हज़ार से ज़्यादा नौकरियां… बिहार में सुपर पावर प्लांट लगाएगी अदाणी पावर
पटना
adani power plant

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

13 Sept 2025 03:43 pm

Published on:

13 Sept 2025 03:42 pm

Hindi News / Bihar / Gaya / भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है! तीन दिवसीय दौरे पर गया पहुंचे बाबा बागेश्वर ने दोहराई सनातन की शक्ति

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.