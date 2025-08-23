Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गया

Bihar Flood: झारखंड में हो रही बारिश से बिहार में बाढ़, इन शहरों में बिगड़े हालात

Bihar Flood झारखंड में हो रही बारिश के कारण बिहार के गया और जहानाबाद के कई गांवों में पानी प्रवेश कर गया है। घरों में पानी के प्रवेश करने की वजह से लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हो गए हैं।

गया

Rajesh Kumar Ojha

Aug 23, 2025

Bihar Flood
बिहार में नदियों का पानी घरों में घुसा। फोटो-ANI

Bihar Flood झारखंड में हो रही बारिश से बिहार के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ आ गई है।बिहार के बोधगया में कई गांवों के अंदर बाढ़ का पानी घुस गया है। बोधगाया में मुहाने नदी में अचानक से तेज पानी आने की वजह से आयी है। बाढ़ का पानी आबादी वाले इलाकों में प्रवेश करने से घर और दुकानें जलमग्न हो गईं। दूसरी ओर, उदेरा स्थान बराज से 1.26 लाख क्यूसेक पानी छोड़े की वजह से फल्गू नदी भी उफान पर है। इससे जहानाबाद जिले में हालात बिगड़ गए। नदी में 3 जगहों पर तटबंध टूटने की सूचना है। शुक्रवार देर रात बाढ़ का पानी जहानाबाद-बिहारशरीफ नेशनल हाइवे (एनएच) 33 पर चढ़ गया, जिससे आवागमन बाधित हो गया।

जहानाबाद के गांवों में घुसा बाढ़ का पानी

जहानाबाद जिले के चुनूकपुर, मननपुर, भारथू, परियामा समेत एक दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इससे घर,सड़कें तक डूब गईं हैं। शुक्रवार को बोधगया के बसाढ़ी, सिलौंजा, बतसपुर समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। इससे सिलौंजा में रोड तक पानी पहुंच गया है। इसकी वजह से बोधगया का इटवां-मोहनपुर से संपर्क टूट गया। शुक्रवार देर रात गयाजी के डीएम शशांक शुभंकर गांव में पहुंचे और हालात का जायजा लिया है। यहां पर एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू में लगाया गया है।

ये भी पढ़ें

Bihar Politics: चिराग के बागी तेवर से एनडीए की बढ़ी परेशानी, पढ़िए जीतन राम मांझी ने क्या कहा?
पटना
chirag paswan

बसाढ़ी पैक्स के गोदाम में बाढ़ का पानी घुसा

बसाढ़ी पैक्स गोदाम में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने के कारण इसमें वहां रखा चावल और गेहूं बर्बाद हो गया। कई इलाके में बिजली की आपूर्ति भी ठप हो गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार मुहाने नदी पर बने डैम के कारण मोराटाल पइन में हर साल पानी भर जाता है। यह समस्या पिछले कई सालों से बनी हुई है। प्रति वर्ष किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। लेकिन, इसका सरकार अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल पाई है।

ये भी पढ़ें

Bihar Bhumi: राजस्व महा–अभियान में उमड़ी भीड़, शिविर में जमीन से जुड़े हो रहे ये चार प्रकार के काम
पटना
revenue mega camp

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

23 Aug 2025 12:49 pm

Published on:

23 Aug 2025 12:38 pm

Hindi News / Bihar / Gaya / Bihar Flood: झारखंड में हो रही बारिश से बिहार में बाढ़, इन शहरों में बिगड़े हालात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.