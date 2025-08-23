Bihar Flood: झारखंड में हो रही बारिश से बिहार में बाढ़, इन शहरों में बिगड़े हालात

Bihar Flood झारखंड में हो रही बारिश से बिहार के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ आ गई है।बिहार के बोधगया में कई गांवों के अंदर बाढ़ का पानी घुस गया है। बोधगाया में मुहाने नदी में अचानक से तेज पानी आने की वजह से आयी है। बाढ़ का पानी आबादी वाले इलाकों में प्रवेश करने से घर और दुकानें जलमग्न हो गईं। दूसरी ओर, उदेरा स्थान बराज से 1.26 लाख क्यूसेक पानी छोड़े की वजह से फल्गू नदी भी उफान पर है। इससे जहानाबाद जिले में हालात बिगड़ गए। नदी में 3 जगहों पर तटबंध टूटने की सूचना है। शुक्रवार देर रात बाढ़ का पानी जहानाबाद-बिहारशरीफ नेशनल हाइवे (एनएच) 33 पर चढ़ गया, जिससे आवागमन बाधित हो गया।