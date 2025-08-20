Bihar Bhumi: राजस्व महा–अभियान में उमड़ी भीड़, शिविर में जमीन से जुड़े हो रहे ये चार प्रकार के काम

Bihar Bhumi बिहार में राजस्व महा–अभियान के दौरान पंचायतों में शिविर का आयोजन शुरू हो गया है। इस शिविर की शुरुआत 19 अगस्त को हुई थी। शिविरों में रैयतों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी जमीन संबंधी त्रुटियों को ठीक कराने का आवेदन देने पहुँच रहे हैं। खास बात यह है कि इन शिविरों में विभागीय कर्मी लैपटॉप और डोंगल के साथ मौजूद रहकर प्राप्त आवेदनों की मौके पर ही डिजिटल एंट्री कर रहे हैं। सभी पंचायत में दो–दो शिविर का आयोजन सात दिन के अंतराल पर करना है। शिविरों की व्यवस्था बनाए रखने के लिए तीन स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है।