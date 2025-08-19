Patrika LogoSwitch to English

Bihar Politics: तेज प्रताप यादव ने बिहार में सीएम की कुर्सी पर ठोका दावा, कहा- तेजस्वी यादव इस लायक नहीं

Bihar Politics लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। इसके साथ ही उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है।

Rajesh Kumar Ojha

Aug 19, 2025

Tej Pratap Yadav
तेज प्रताप यादव। फोटो सोशल साइट- Sudhir Mishra

Bihar Politics लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बिहार में सीएम पद पर अपनी भी दावेदारी पेश की है। तेजस्वी यादव को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे भटक गए हैं। राहुल गांधी के साथ वे एसआईआर में बेकार का समय बर्बाद कर रहे हैं। एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अब सीएम पद के लायक नहीं हैं। तेज प्रताप यादव का यह वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है।

तेज प्रताप के पोस्ट से मचा बवाल

आरजेडी और परिवार से बेदखल होने के बाद तेज प्रताप यादव के ताजा सोशल मीडिया पोस्ट से बवंडर खड़ा कर दिया है। तेज प्रताप यादव सीएम बनने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा है कि जो क्रिकेट खेलता है वो कप्तान बनना चाहता है, क्लास में हर बच्चा क्लास का मॉनिटर बनना चाहता है। फिर, जब मैं राजनीति कर रहा हूं तो क्यों नहीं सीएम बनना चाहेंगे। तेजस्वी यादव से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि वे भटक गए हैं।

तेजस्वी को लेकर दिया बड़ा बयान

उन्होंने अपने भाई तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ पर सवाल भी खड़े किए। इसके साथ ही उन्होंने ‘जयचंदों’ के खिलाफ भी तीखा हमला बोला। तेज प्रताप यादव ने बातचीत में साफ कर दिया कि अपनी नई पार्टी ‘टीम तेज प्रताप’ के जरिए बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि उनके दस्तक से बिहार में सियासी समीकरण बदल सकते हैं।

तेज प्रताप यादव के बयान पर बवाल

तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए गए एक के बाद एक तीखे बयानों ने बिहार में सियासी हलचल मचा दी हैं। सोमवार की रात से उन्होंने ‘जयचंदों’ पर साजिश, राहुल गांधी-तेजस्वी यादव की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ पर सवाल खड़ा करने के साथ साथ अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Bihar Politics: तेज प्रताप यादव ने बिहार में सीएम की कुर्सी पर ठोका दावा, कहा- तेजस्वी यादव इस लायक नहीं

