Bihar Politics: तेज प्रताप यादव ने बिहार में सीएम की कुर्सी पर ठोका दावा, कहा- तेजस्वी यादव इस लायक नहीं

Bihar Politics लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बिहार में सीएम पद पर अपनी भी दावेदारी पेश की है। तेजस्वी यादव को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे भटक गए हैं। राहुल गांधी के साथ वे एसआईआर में बेकार का समय बर्बाद कर रहे हैं। एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अब सीएम पद के लायक नहीं हैं। तेज प्रताप यादव का यह वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है।