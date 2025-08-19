राहुल गांधी की यात्रा में संजय यादव और विधायक के बॉडीगार्ड भिड़े, तेज प्रताप ने वीडियो शेयर कर तेजस्वी को दी नसीहत

Voter Adhikar Yatra वोटर अधिकार यात्रा में सोमवार को औरंगाबाद जिले में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के राज्यसभा सांसद संजय यादव और नबीनगर से विधायक विजय कुमार उर्फ डब्लू सिंह के बॉडीगार्ड आपस में भिड़ गए। तेज प्रताप यादव ने इसपर चुटकी लेते हुए इसका वीडियो शेयर करते हुए बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए एक बार फिर 'जयचंदों' से दूर रहने को कहा है। तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद ने आरजेडी और परिवार से निष्कासित कर दिया है।
वायरल हो रहे वीडियो में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के राज्यसभा सांसद संजय यादव और नबीनगर से विधायक विजय कुमार उर्फ डब्लू सिंह के बॉडीगार्ड में बहस होते दिख रहा है। वायरल हो रहे वीडियो का राजस्थान पत्रिका पुष्टि नहीं करता है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इस पर चुटकी लेते हुए अपने छोटे भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को सलाह भी दिया है।
वायरल वीडियो को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि सोमवार की सुबह औरंगाबाद जिले के देव से राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव का काफिला जब गयाजी के लिए बढ़ा तो ओवरटेक करने को लेकर संजय यादव एवं डब्लू सिंह के बॉडीगार्ड्स में तीखी बहस हो गई। बात हाथापाई तक पहुंच गई। कहा जा रहा है कि विधायक के बॉडीगार्ड गाड़ी के अंदर बैठे थे, जिन्हें संजय यादव के बॉडीगार्ड्स ने पीटने की कोशिश की। स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप स्थिति समान्य हुआ।
तेज प्रताप यादव ने इस घटनाक्रम का वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, “मुझे समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र को तार-तार करने निकले हैं। क्योंकि जिस प्रकार से नबीनगर विधानसभा से विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह के गाड़ी चालक को और उसके साथ एक मीडिया पत्रकार भाई को जयचंद द्वारा मारा-पीटा और गाली गलौज किया गया है, यह बेहद ही गलत और शर्मनाक है। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं।”
तेज प्रताप ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कहा, "अभी भी समय है। अपने आस-पास के जयचंदो से सावधान हो जाओ नहीं तो चुनाव में बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। अब आप कितने समझदार हैं यह चुनाव परिणाम तय कर देगा।"