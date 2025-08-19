राहुल गांधी की यात्रा में संजय यादव और विधायक के बॉडीगार्ड भिड़े, तेज प्रताप ने वीडियो शेयर कर तेजस्वी को दी नसीहत

तेज प्रताप यादव ने इस घटनाक्रम का वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, “मुझे समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र को तार-तार करने निकले हैं। क्योंकि जिस प्रकार से नबीनगर विधानसभा से विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह के गाड़ी चालक को और उसके साथ एक मीडिया पत्रकार भाई को जयचंद द्वारा मारा-पीटा और गाली गलौज किया गया है, यह बेहद ही गलत और शर्मनाक है। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं।”