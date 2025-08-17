Bihar VidhanSabha Chunav: वोटर अधिकार यात्रा के लिए राहुल गांधी ने सासाराम को ही क्यों चुना?

राहुल गांधी के लिए पहले फेज की यात्रा के लिए जो जगह चुना गया है यह इलाका महागठबंधन का गढ़ माना जाता है। रोहतास के अतिरिक्त राहुल गांधी पहले फेज की यात्रा में औरंगाबाद, गया और नवादा में अपनी यात्रा करेंगे। यह पूरा क्षेत्र महागठबंधन का गढ़ माना जाता है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में यहां पर महागठबंधन का झंडा बुलंद था। राहुल गांधी तेजस्वी यादव और विपक्ष के नेताओं के साथ यात्रा कर सबसे पहले अपने गढ़ में वोटरों को गोलबंद करने का प्रयास करेंगे। राहुल गांधी 17 अगस्त को सासाराम से अपना वोटर अधिकार यात्रा शुरू करेंगे। इसके बाद वे 18 अगस्त को औरंगाबाद में अपनी यात्रा करेंगे। यहां वे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के विधानसभा सीट कुटुंबा भी जायेंगे। राजेश राम पिछले दो विधानसभा चुनाव से यहां पर जीतते आ रहे हैं। इससे पहले उनके पिता भी यहां से जीतते रहे हैं।