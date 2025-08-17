Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Bihar VidhanSabha Chunav: वोटर अधिकार यात्रा के लिए राहुल गांधी ने सासाराम को ही क्यों चुना?

Bihar VidhanSabha Chunav राहुल गांधी पहले फेज के तीन दिनों के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मगध और रोहतास के विधानसभा सीटों के वोटरों को गोलबंद करेंगे।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 17, 2025

Bihar VidhanSabha Chunav

Bihar VidhanSabha Chunav: एसआईआर प्रक्रिया और वोट चोरी के विरोध में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज (17 अगस्त) से बिहार के सासाराम से ‘वोटर अधिकार यात्रा’ शुरू करेंगे। यात्रा में राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेता शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 16 दिनों में 1,300 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी पहले फेज में सासाराम, औरंगाबाद, गया और नवादा के करीब 40 विधानसभा के वोटरों को गोलबंद करेंगे। महागठबंधन का यह क्षेत्र गढ़ माना जाता है।

सासाराम को राहुल गांधी ने क्यों चुना?

सासाराम कांग्रेस का पुराना गढ़ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस यहां शानदार प्रदर्शन किया। 2014 और 2019 में हार के बाद कांग्रेस 2024 के चुनाव में जीत दर्ज करते हुए अपने परंपरागात सीट पर कब्जा कर लिया। इस सीट पर पिछले दो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी जीतते आ रहे थे। इसके अतिरिक्त 2020 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस रोहतास में प्रदर्शन ठीक किया था। महागठबंधन की बात करें तो रोहतास के सात विधानसभा में सातों पर महागठबंधन का कब्जा था। यही कारण है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के लिए सासाराम को चुना।

ये भी पढ़ें

Bihar VidhanSabha Chunav: वोटर अधिकार यात्रा से पहले महागठबंधन का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च, एनडीए पर डिजिटल अटैक
पटना
Mahagathbandhan campaign song launched

मगध में महागठबंधन का दबदबा

राहुल गांधी के लिए पहले फेज की यात्रा के लिए जो जगह चुना गया है यह इलाका महागठबंधन का गढ़ माना जाता है। रोहतास के अतिरिक्त राहुल गांधी पहले फेज की यात्रा में औरंगाबाद, गया और नवादा में अपनी यात्रा करेंगे। यह पूरा क्षेत्र महागठबंधन का गढ़ माना जाता है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में यहां पर महागठबंधन का झंडा बुलंद था। राहुल गांधी तेजस्वी यादव और विपक्ष के नेताओं के साथ यात्रा कर सबसे पहले अपने गढ़ में वोटरों को गोलबंद करने का प्रयास करेंगे। राहुल गांधी 17 अगस्त को सासाराम से अपना वोटर अधिकार यात्रा शुरू करेंगे। इसके बाद वे 18 अगस्त को औरंगाबाद में अपनी यात्रा करेंगे। यहां वे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के विधानसभा सीट कुटुंबा भी जायेंगे। राजेश राम पिछले दो विधानसभा चुनाव से यहां पर जीतते आ रहे हैं। इससे पहले उनके पिता भी यहां से जीतते रहे हैं।

19 को गया और नवादा में करेंगे यात्रा

राहुल गांधी गया में वोटर अधिकार यात्रा के द्वारा अरवल, जहानाबाद के वोटरों को भी साधने का प्रयास करेंगे। जहानाबाद के तीन और अरवल जिला के दो विधान सभा पर महागठबंधन का कब्जा है। राहुल गांधी इस यात्रा के द्वारा अपने मगध के गढ़ को गोलबंद करने के लिए 19 अगस्त को नवादा में भी अपनी यात्रा करेंगे। 20 अगस्त को यात्रा आराम करने के बाद फिर 21 अगस्त से यात्रा करेंगे।

कब कहां पहुंचेगी यात्रा

शहरडेट
सासाराम (रोहतास)17 अगस्त
औरंगाबाद18 अगस्त
गया और नवादा19 अगस्त
विश्राम20 अगस्त
लखीसराय-शेखपुरा21 अगस्त
मुंगेर और भागलपुर22 अगस्त
कटिहार23 अगस्त
पूर्णिया और अररिया24 अगस्त
विश्राम25 अगस्त
सुपौल26 अगस्त
दरभंगा और मुजफ्फरपुर27 अगस्त
सीतामढ़ी और मोतिहारी28 अगस्त
बेतिया, गोपालगंज और सिवान29 अगस्त
छपरा और आरा30 अगस्त
पटना के गांधी मैदान में रैली, यात्रा का समापन1 सितंबर

कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर लगाये गंभीर आरोप

भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से चुनावों में हो रही वोटों की धांधली का उल्लेख करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि यह यात्रा ‘एक व्यक्ति-एक वोट’ के अधिकार की लड़ाई के लिए की जा रही है। भाजपा फर्जी तरीके से वोट जोड़ने और काटने में रंगे हाथों पकड़ी गई है। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया से वोट चोरी की यह साजिश और स्पष्ट रूप से सामने आई है। अब सामान्य नागरिक भी वोट चोरी के सबूत निकालकर दे रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट की कांग्रेस ने क्यों की चर्चा

कांग्रेस नेता ने एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद चुनाव आयोग को इंडिया गठबंधन और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांगों को मानना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ वोट छीनने का षड्यंत्र नहीं था, बल्कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों और अल्पसंख्यकों की पहचान छीनने की साजिश थी। उन्होंने आगे कहा कि आज उनका वोट देने का अधिकार छिन जाता है तो भविष्य में सरकारी योजनाओं से भी उन्हें वंचित किए जाने का खतरा पैदा हो जाता।

ये भी पढ़ें

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: एसआईआर पर अब बिहार में दंगल, महागठबंधन और एनडीए की बड़ी तैयारी
पटना
Bihar VidhanSabha Chunav 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

16 Aug 2025 11:00 pm

Published on:

17 Aug 2025 06:15 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar VidhanSabha Chunav: वोटर अधिकार यात्रा के लिए राहुल गांधी ने सासाराम को ही क्यों चुना?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.