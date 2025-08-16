बिहार विधानसभा चुनाव 2025: एसआईआर पर अब बिहार में दंगल, महागठबंधन और एनडीए की बड़ी तैयारी

इससे साफ है कि बिहार में इस दफा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) एक बड़ा मुद्दा बन गया। विपक्ष वोट चोरी को अब मुद्दा बन चुका है। इसे और धार देने के लिए राहुल गांधी रविवार (17 अगस्त) से बिहार में वोट अधिकार यात्रा करेंगे। राहुल गांधी के साथ पूरा विपक्ष भी होगा। राहुल गांधी अपने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी देते हुए आम लोगों से इसमें शामिल होने या वोट चोरी से जुड़ी सूचना शेयर करने की लोगों से अपील भी किया था। इससे साफ विपक्ष इस दफा इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। इसको लेकर दिल्ली में राहुल गांधी तो पटना में तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल रखा है। तेजस्वी यादव दो वोटर कार्ड पर बिहार में बीजेपी के सीनियर नेताओं का पोल खोलने में लगे हैं।