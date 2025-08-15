Bihar TRE4: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले होगी टीआरई-4 की परीक्षा, जानिए टीआरई-5 की परीक्षा कब होगी?

शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से अब तक 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई है। ये सब पूरी तरह पारदर्शी तरीके से हुआ है। उन्होंने दावा किया कि “हम मेरिट के आधार पर भर्ती करते हैं, किसी भी तरह की गड़बड़ी या पक्षपात की कोई जगह नहीं है,” शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि टीआरई-4 का अधियाचन (रिक्विज़िशन) तैयार है। शीघ्र ही इसे बीपीएससी को भेजा जाएगा। इसके बाद बीपीएससी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर देगी। उन्होंने कहा कि टीआरई-4 (TRE-4) में इस बार अलग-अलग विषयों और कैटेगरी के लिए हज़ारों पदों पर बहाली होगी। ताकि जल्द से जल्द योग्य उम्मीदवारों को नौकरी मिले और स्कूलों में टीचर्स की कमी को दूर किया जा सके।