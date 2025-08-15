Bihar TRE4: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले होगी टीआरई-4 की परीक्षा, जानिए टीआरई-5 की परीक्षा कब होगी?

Bihar TRE-4 News: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले टीआरई-4 (TRE-4) की परीक्षा होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि बीपीएससी की ओर से टीचर भर्ती परीक्षा (TRE-4) का जल्दी से अधिसूचना जारी किया जायेगा। मोतिहारी में ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए ये बाते कही। उन्होंने कहा कि TRE-4 के तहत बहाली के लिए जल्द ही बीपीएससी को अधियाचना भेज दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद टीआरई-5 की परीक्षाएं करवाई जाएंगी, जिससे और ज्यादा पद भरें जायेंगे।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से अब तक 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई है। ये सब पूरी तरह पारदर्शी तरीके से हुआ है। उन्होंने दावा किया कि “हम मेरिट के आधार पर भर्ती करते हैं, किसी भी तरह की गड़बड़ी या पक्षपात की कोई जगह नहीं है,” शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि टीआरई-4 का अधियाचन (रिक्विज़िशन) तैयार है। शीघ्र ही इसे बीपीएससी को भेजा जाएगा। इसके बाद बीपीएससी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर देगी। उन्होंने कहा कि टीआरई-4 (TRE-4) में इस बार अलग-अलग विषयों और कैटेगरी के लिए हज़ारों पदों पर बहाली होगी। ताकि जल्द से जल्द योग्य उम्मीदवारों को नौकरी मिले और स्कूलों में टीचर्स की कमी को दूर किया जा सके।
शिक्षा विभाग के अनुसार करीब एक लाख शिक्षकों की नियुक्ति होना है। जिसमें 50 हजार पद TRE-4 के तहत भरे जाएंगे, जबकि शेष 50 हजार पद TRE-5 के लिए आरक्षित रहेंगे। इस बार TRE-4 से पहले STET (माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा) आयोजित नहीं की जाएगी। अब STET की परीक्षा TRE-5 के पहले करवाई जाएगी।
क्लास 9वीं से 12 वीं तक के लिए लगभग 25 हजार पदों की रिक्ति की संभावना है। वहीं, प्रारंभिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5) में रिक्तियां अपेक्षाकृत कम है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि TRE-3 के अंतर्गत चयनित शिक्षकों और 30 हजार प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही वास्तविक रिक्तियों की स्पष्ट गणना संभव हो सकेगी।
TRE-4 में पहली बार स्थानीय युवाओं को वरीयता दिया जायेगा। कुल रिक्तियां का लगभग 85 फीसदी पद बिहार के डोमिसाइल उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे। जबकि अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को मात्र 15 प्रतिशत पदों पर मौका मिलेगा। इसके अलावा, कक्षा 5 तक की शिक्षक भर्ती में 50% और अन्य वर्गों में 35% आरक्षण सिर्फ बिहार की महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा। जिससे राज्य की महिलाओं को विशेष अवसर प्राप्त होगा।