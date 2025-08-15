Patrika LogoSwitch to English

पटना

नीतीश ने स्वतंत्रा दिवस पर किए 4 बड़े ऐलान, जानिए छात्रों से लेकर प्रवासी मजदूरों को क्या मिला गिफ्ट

पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र, कारोबारी और छठ में पटना आने वाले प्रवासी मजदूरों को लेकर चार बड़ी घोषणा की। सीएम की इस घोषणा को बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 15, 2025

Nitish Kumar independence day speech
नीतीश कुमार ने पटना में फहराया तिरंगा । फोटो- आईपीआरडी

नीतीश कुमार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी। इसके साथ ही उन्होंने 7 नए मेडिकल कॉलेज खोलने, उद्योग लगाने के लिए कारोबारियों को सब्सिडी देने और दिवाली-छठ पर दूसरे राज्यों से बिहार के लिए बसें चलाने की भी घोषणा की गई। पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के मौके लोगों को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि साल 2005 में जब मैं सत्ता में आया तब से बिहार के विकास के लिए काम कर रहा हूं। बीते 20 सालों में लोगों के उत्थान के लिए कई योनजाएं चलाई गईं। इसी क्रम में अब वे कुछ नहीं घोषणाएं कर रहे हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को राहत

सीएम नीतीश ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए तथा उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। अब हमलोगों ने युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्यस्तरीय सरकारी नौकरी हेतु सभी आयोगों (बिहार लोक सेवा आयोग/ बिहार कर्मचारी चयन आयोग/ बिहार तकनीकी सेवा आयोग/ बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/ केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद आदि) के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक (PT) प्रतियोगिता परीक्षाओं के शुल्क में एकरूपता लाते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में बड़ी छूट प्रदान करने का फैसला लिया है। अब प्रारंभिक (PT) प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रूपए का शुल्क रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं प्रारंभिक (PT) परीक्षा पास कर मुख्य परीक्षा (Mains) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। राज्य सरकार के इस कदम से लाखों युवाओं को लाभ होगा।

कारोबारी को दिया गिफ्ट

सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान के मंच से बोलते हुए कहा कि बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार विशेष सहायता देने का फैसला लिया है। इसके तहत कारोबारियों को कैपिटल सब्सिडी, बिहार सब्सिडी, जीएसटी के लिए जो प्रोत्साहन मिलते हैं, उन्हें बढ़ाकर दो गुना करने का फैसला लिया गया है। इसे जल्दी कागजी रूप दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि नए उद्योग लगाने के लिए सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी जायेगी। उस जमीन पर अगर कोई विवाद है तो उसका तुरंत उसका निपटारा भी कराया जाएगा। यह सुविधा अगले 4 महीने में उद्योगपतियों को दी जाएगी।

प्रवासियों को मिला दिवाली और छठ का गिरफ्ट

बिहार से बाहर रहने वाले लोगों को छठ, दिवाली जैसे पर्व पर दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़ जैसे शहरों से बड़ी संख्या में राज्य सरकार द्वारा बसें चलाई जाएंगी। ताकि प्रवासियों को घर आने में कोई असुविधा न हो। साथ ही पर्याप्त संख्या में विशेष ट्रेनें चलाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा।

7 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे

मुख्यमंत्री ने राज्य के 7 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल खोलने की घोषणा भी की। इसके तहत किशनगंज, कटिहार, अरवल, शिवहर, रोहतास, लखीसराय और शेखपुरा जिले में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे।

(खबर अपडेट हो रही है)

