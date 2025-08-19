Bihar Politics: चिराग के बागी तेवर से एनडीए की बढ़ी परेशानी, पढ़िए जीतन राम मांझी ने क्या कहा?

Bihar Politics बिहार में लोजपा (आर) एनडीए का हिस्सा नहीं है। मैंने तय कर लिया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव हमें किसके साथ लड़ना है। 14 अगस्त को चिराग पासवान के द्वारा दिए इस बायन के बाद बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। हम (सेकुलर) के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान से कहा कि एनडीए में रहकर अपना भविष्य तलाशें, वरना गर्दिश में पड़ जायेंगे।अच्छा रहेगा बिहार विधानसभा का चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ा जाए और विपक्ष को जोरदार तरीके से हराया जा सके। चिराग पासवना के बयान पर पटना में पत्रकारों से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने ये बातें कही। दरअसल, चिराग जो कुछ बोल रहे हैं उसके बाद से एनडीए में हलचल मच गई है। सूत्रों का कहना है कि चिराग जो बोल रहे हैं उसके पीछे की उनकी अपनी तैयारी है। वर्ष 2020 विधानसभा चुनाव का अनुभव है और अपना दलित वोट बैंक है।