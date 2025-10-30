Indian Railways: गया जी-शकूर बस्ती छठ स्पेशल ने बनाया इतिहास, बनी DFC कॉरिडोर पर दौड़ने वाली पहली पैसेंजर ट्रेन

ट्रेन संख्या 03641 (गया-शकूर बस्ती अनारक्षित पूजा स्पेशल) ट्रेन गया से शकूर बस्ती तक लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिसमें इसकी अधिकतम रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। अपने सफर के दौरान, यह ट्रेन रफीगंज, अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, भभुआ रोड, चंदौली मझवार, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, गाजियाबाद और नई दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरती है। इस रूट पर सबसे खास बात यह है कि यह गया से चूनार पहुंचने के बाद ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC) पर प्रवेश करती है और डैडरी ऑन सोन तक उसी विशेष मार्ग पर चलती है।